O vazamento maciço do OnePlus 8 revela três cores, incluindo verde e uma variante multicolorida Glow

Um enorme lote de imagens vazadas do OnePlus 8 foi postado on-line, indicando três cores para o próximo aparelho principal, com uma surpreendente variante Glow.

As três cores incluem um modelo preto brilhante, como de costume, mas este ano parece que está sendo acompanhado por um modelo verde e uma opção multicolorida.

Esta variante Glow em particular parece inspirada no pôr do sol, misturando gradualmente o amarelo a um roxo profundo, passando pelos tons laranja e vermelho no meio. É certo dividir a opinião se for lançado, com certeza.

O modelo de cor verde é um verde menta bastante sutil e já havia aparecido anteriormente em um vazamento do OnePlus 8 Pro . Parece mais escuro que o iPhone 11 Verde.

Quanto ao dispositivo em si, o telefone não parece diferente de qualquer outro vazamento que vimos até agora.

Sua tela cobre a maior parte da parte frontal do telefone, e o pequeno entalhe de orvalho do OnePlus 7T foi substituído por um pequeno recorte de câmera no canto superior esquerdo.

Parece também que o OnePlus mudará de uma tela plana para uma curva para seu modelo padrão este ano, mas mantendo muitos dos recursos e opções de design familiares aos usuários do OnePlus.

Isso significa um botão liga / desliga e o interruptor de alerta no lado direito e um botão de volume à esquerda, além da unidade de câmera em forma de pílula no centro da parte traseira do telefone.

Em termos de especificações, provavelmente estamos analisando um sistema de câmera tripla, embora tenha sido especulado que a terceira câmera é apenas um sensor de profundidade de baixa resolução, em vez de um zoom telefoto.

Por ser um novo telefone OnePlus, praticamente garante que ele terá o mais recente processador Snapdragon, o que significa o chip Snapdragon 865, que possui um modem 5G incorporado e certamente habilitará um dispositivo 5G.

Ainda não sabemos a data exata do lançamento, mas 14/15 de abril foi sugerida.