Aqueles de vocês que possuem telefones OnePlus podem ficar felizes em ouvir que o fabricante está finalmente planejando lançar um recurso de exibição sempre ativo, algo que os fãs da série de assassinos de capas solicitam desde o lançamento do OnePlus 6T.

É um recurso em que uma pequena parte da tela é ligada, mesmo quando o telefone está em suspensão, para exibir certos tipos de informações, como hora, data, nível da bateria e talvez até notificações. Exatamente o que o recurso mostra pode ser personalizado pelos fabricantes de várias maneiras.

A IDEA superior é a exibição sempre ativa. Ouvimos você e nossa equipe de produtos OS respondeu: está no nosso roteiro. - OnePlus (@oneplus) 27 de março de 2020

O OnePlus anunciou no Twitter que a opção de exibição está agora "no nosso roteiro". Aparentemente, foi a melhor idéia - com mais de 999 curtidas - enviada ao portal OnePlus Ideas, que permite aos fãs recomendar novos recursos de software que desejam.

Gary C da OnePlus também confirmou em uma resposta à publicação que um recurso de exibição sempre ativo foi testado internamente e está sendo otimizado:

"3/27 Atualização: Olá a todos, uma atualização desta IDÉIA. Os testes iniciais de consumo de energia foram aprovados e agora estão no nosso roteiro! Estamos trabalhando no ajuste fino do AOD para garantir que ele seja perfeitamente otimizado. Fique de olho em nossa comunidade, pois manteremos todos informados sobre novas atualizações, incluindo a linha do tempo de lançamento. Obrigado! "

Suspeitamos que a opção de exibição chegue por meio de uma futura compilação do OxygenOS, o sistema operacional baseado no Android exclusivo da OnePlus.