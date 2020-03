Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Mais informações sobre o próximo telefone principal do OnePlus vazaram, indicando que ele pode vir em um novo tom verde semelhante ao mar, e provavelmente será o primeiro telefone OnePlus a suportar carregamento sem fio.

O novo telefone provavelmente é chamado de OnePlus 8 Pro e chegará a um novo tom verde, de acordo com as publicações da imprensa vazadas compartilhadas por @OnLeaks e iGeeksBlog . Essas renderizações também mostram que o telefone não será iniciado com a câmera selfie pop-up do OnePlus 7 Pro. Em vez disso, ele exibirá uma tela de perfuração, algo que há rumores desde pelo menos outubro.

As especificações do OnePlus 8 Pro - assim como do OnePlus 8 menor - também vazaram recentemente online pelo usuário do Twitter Ishan Agarwal.

O OnePlus 8 Pro pode apresentar uma tela QHD + de 6,78 polegadas, uma tela de taxa de atualização de 120Hz, RAM LPDDR5, uma configuração de câmera quádrupla, classificação IP68 de água e poeira e uma bateria de 4.510mAh com carregamento sem fio de 30W e carregamento reverso de 3W. Enquanto isso, o OnePlus 8 pode incluir uma tela FHD + de 6,55 polegadas, uma tela com taxa de atualização de 90Hz, uma configuração de câmera tripla e RAM LPDDR4X.

Ele também pode ter uma bateria de 4.300mAh sem carregamento sem fio ou classificação IP.

Ambos os telefones devem vir com o processador Snapdragon 865 5G da Qualcomm. Para mais rumores, confira nosso resumo aqui.