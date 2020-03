Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os próximos OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro - com lançamento previsto para abril de 2020 - tiveram vazamentos abrangentes de especificações de um respeitável vazador do Twitter.

Muito do que é descrito nessas especificações já era conhecido, como a tela de 120Hz da qual o OnePlus fala há algum tempo ou o Snapdragon 865 com 5G que alimentará o telefone.

Exclusivo: Eles estão vindo! Aqui está a lista completa de especificações do # OnePlus8 & 8 Pro. Parece que # OnePlus8Pro será uma fera com 6,78 "120hz QHD + Display e 48 + 48 + 8 + 5MP Camera Setup. Também terá carregamento sem fio de 30 W e classificação IP68. Estou tão empolgado! # OnePlus8Series pic.twitter.com/ j1AAo19q4J - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 25 de março de 2020

Em outras áreas, existem alguns detalhes, embora os tenha com cautela - não há menção a uma fonte; portanto, não há nada para verificar completamente se eles são precisos.

Diz-se que o OnePlus 8 Pro possui a tela QHD + maior de 6,78 polegadas (anteriormente considerada 3140 x 1440 pixels) com a nova taxa de atualização de 120Hz, enquanto o OnePlus 8 é um pouco menor em 6,55 polegadas, com uma resolução FHD +, que foi afirmado anteriormente. Agarwal diz que o OnePlus 8 terá uma tela de 90Hz, anteriormente já havia sido dito que seria de 120Hz, deixando os 90Hz para o OnePlus 8 Lite .

Ambos os telefones têm o mesmo hardware principal com as opções de armazenamento Qualcomm Snapdragon 865, 8 / 12GB RAM e 128 / 256GB. Há uma pequena diferença na capacidade da bateria, com o 8 Pro recebendo 4510mAh e o 8 recebendo 4300mAh, que é muito mais específico do que os vazamentos anteriores.

Há também uma diferença na cobrança oferecida. Ambos terão carregamento com fio de 30W, mas Agarwal sugere que apenas o Pro receberá carregamento sem fio de 30W.

Também se diz que o OnePlus 8 Pro possui proteção IP68 - algo que o OnePlus não ofereceu anteriormente, embora estranhamente o OnePlus 8 não tenha classificação IP.

Finalmente, há as câmeras. Este é um carregamento diferente das especificações que vimos em outros lugares, com a câmera principal com um sensor de 48 megapixels nos dois telefones. Então, as coisas divergem com uma teleobjectiva de 48 megapixels e uma ultra-larga de 8 megapixels no 8 Pro e um sensor de profundidade de 5 megapixels. As especificidades dessas câmeras não são divulgadas, então estamos supondo que essas são as funções.

Diz-se que o OnePlus 8 possui um sensor de largura ultra grande de 16 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels. Novamente, não há detalhes sobre o que cada câmera é, então fizemos algumas suposições. Nenhuma dessas informações da câmera corresponde a qualquer outra coisa que foi vazada anteriormente, então temos algumas suspeitas aqui.

Esperamos ver muito mais do OnePlus nas próximas semanas, à medida que nos aproximamos do lançamento. Nos anos anteriores, vimos o OnePlus revelar detalhes detalhadamente antes do lançamento e esperamos que os modelos OnePlus 8 sigam o mesmo caminho.