Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O OnePlus está ganhando força lentamente em direção ao seu próximo grande lançamento e confirmou que sua linha completa de telefones futuros será habilitada para 5G .

Espera-se que seja a série OnePlus 8, da qual acredita-se haver três modelos diferentes - o OnePlus 8, o OnePlus 8 Pro e o OnePlus 8 Lite .

Anteriormente, o OnePlus oferecia uma versão 5G de seu telefone principal - o OnePlus 7 Pro e o OnePlus 7T Pro - mas agora todos os dispositivos oferecerão a conectividade de última geração.

"Acreditamos que após o início da era 5G, a experiência com smartphones passará por um desenvolvimento dramático", disse Pete Lau, fundador e CEO da OnePlus.

"Os serviços de nuvem avançados e de baixa latência e 5G, sem dúvida, nos ajudarão a obter uma experiência verdadeiramente interconectada, além de fornecer desenvolvimentos empolgantes em áreas como jogos, que são de vital importância para os usuários experientes em tecnologia da OnePlus".

Atualmente, não há data em que esperar o lançamento de novos aparelhos, mas há rumores sugerindo que a série OnePlus 8 poderá ser lançada em 14 de abril, um pouco mais cedo no ano que os modelos anteriores.

Pensa-se que a adição surpresa à seleção seja o OnePlus 8 Lite. Há muito que rumores de que este modelo verá o OnePlus retornando ao segmento intermediário, com um preço mais acessível. Isso pode ser visto no hardware MediaTek - com o Dimensity 1000 a plataforma sugerida.

Esse hardware MediaTek integra o 5G, então se encaixa na mensagem que o OnePlus está divulgando. Obviamente, esse não é o único hardware em oferta, com o Qualcomm Snapdragon 765 também oferecendo 5G integrado para aparelhos mais acessíveis, mas até agora não houve rumores de que essas duas coisas se unam.

Ter 5G no telefone é apenas uma parte da equação, no entanto, porque você precisará que sua rede seja habilitada para 5G e essa é provavelmente a parte mais lenta da equação. Mas com a taxa de atualizações de smartphones diminuindo, as pessoas querem comprar aparelhos 5G não para o benefício imediato, mas, portanto, o dispositivo está pronto quando a rede lança essas atualizações.

Faltando mais de um mês para a expectativa de ver esses novos dispositivos, esperamos muito mais provocações do OnePlus .