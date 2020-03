O OnePlus 8 Pro será lançado com carregamento sem fio de 30W

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um pouco mais de informação caiu sobre os próximos OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

Já sabemos que o OnePlus 8 e o OnePlus 8 Pro estão chegando em meados de abril, e também haverá uma versão Lite há muito tempo. Mas agora também descobrimos que a data de lançamento pode ser 14 de abril, de acordo com relatórios.

Os últimos rumores - cortesia do vazador Ishan Agarwal - sugerem que o OnePlus 8 Pro terá carregamento sem fio de 30W que também poderá reverter a carga de outro dispositivo, novamente em até 30W.

O OnePlus 8 Pro também terá suporte para o "modo dual 5G" que, essencialmente, terá suporte para dois tipos de rede 5G: NSA (acesso não autônomo) e SA (acesso autônomo). Provavelmente, então, ele usará o modem Qualcomm Snapdragon X55.

O OnePlus geralmente usa plataformas da Qualcomm em seus principais telefones e, como outros lançamentos recentes, esperamos que os novos carros-chefe tenham o Snapdragon 865 .

Já sabemos que o OnePlus 8 Pro possui uma tela com taxa de atualização de 120hz e uma câmera de abertura no display. Essa é uma mudança clara em relação ao posicionamento da câmera waterdrop dos telefones OnePlus 7 e 7T no ano passado.

Esperamos que o OnePlus 8 e 8 Pro tenham tamanhos de tela semelhantes em torno de 6,5 polegadas.

Os aparelhos OnePlus costumavam oferecer especificações premium a preços médios mais baixos, mas desde que os recursos se acumularam, os telefones ficaram mais caros.

E, portanto, existe uma lacuna para um telefone OnePlus 8 Lite de médio alcance que sem dúvida terá um preço competitivo.