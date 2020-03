O OnePlus 8 Lite pode custar cerca de £ 400 e ser lançado em 14 de abril

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os rumores sobre um modelo OnePlus de médio alcance - apelidado de OnePlus 8 Lite - circulam desde o final de 2019 e agora temos um preço potencial para o novo aparelho - em torno de £ 400.

As informações vêm de um vazador confiável - Ishan Agarwal - e, embora alguns dos detalhes compartilhados estejam circulando há algum tempo, o preço permaneceu desconhecido.

Por £ 400, o OnePlus 8 Lite fica em uma posição estranha, talvez alinhando-se contra dispositivos como o Samsung A90 5G . De fato, há rumores de que o OnePlus 8 Lite esteja na plataforma MediaTek Dimensity 1000 , que integra o 5G, para que pudesse ser lançado como um aparelho 5G acessível.

Esperamos ver a Nokia lançar seu próprio aparelho acessível 5G na plataforma Qualcomm Snapdragon 765 em 19 de março e deslizar para o mesmo espaço; portanto, tendo visto vários telefones 5G emblemática serem lançados, podemos estar recebendo uma seleção completa de mais dispositivos acessíveis deslizando para este espaço.

Quanto ao OnePlus 8 Lite, espera-se que esse telefone tenha uma tela de 6,4 polegadas a 90Hz, uma bateria de 4000mAh e uma câmera de abertura no display. No momento, não está claro quais câmeras ele apresentará, mas as especificações vazadas sugeriram um arranjo triplo de câmeras com uma câmera principal de 48 megapixels.

Espera-se que o OnePlus 8 Lite seja lançado juntamente com o OnePlus 8 e o OnePlus 8 Pro , com a Agarwal também anunciando a data de 14 de abril para um possível lançamento do OnePlus.