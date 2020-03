OnePlus 8 será lançado em meados de abril?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um novo relatório afirma que a OnePlus planeja lançar sua próxima série de telefones em meados de abril, antecipando o lançamento um mês a partir do período habitual.

Se for verdade, não seria uma surpresa, dado que, logo após a série OnePlus 7, a empresa decidiu apresentar o OnePlus 7T e 7T Pro .

O relatório é da TechRadar India e afirma que suas fontes indicaram que deveríamos esperar um lançamento na segunda semana de abril.

Infelizmente, essas foram todas as informações fornecidas por essa fonte próxima à empresa e nenhuma confirmação adicional de modelos ou especificações de dispositivos foi fornecida.

Felizmente, sabemos que o OnePlus normalmente gosta de soltar pequenos trechos de informações durante as semanas anteriores ao seu lançamento e, portanto, se for lançado em abril, sem dúvida começaremos a ouvir e ver mais sobre os novos telefones em breve.

Um recurso que sabemos que está chegando - pelo menos para o modelo OnePlus 8 Pro - é uma taxa de atualização de 120Hz na tela, aumentando a aposta dos 90Hz oferecidos atualmente no OnePlus 7T e 7T Pro.

Sendo o OnePlus, também temos quase a certeza de ver um Snapdragon 865 ligando o telefone e mantendo tudo rápido e suave.

Rumores anteriores sugeriram que veríamos três modelos da série este ano, com a adição de um modelo Lite ao lado do normal e do Pro, talvez com o objetivo de oferecer um nível mais acessível agora que os preços do OnePlus estão se aproximando para custos de capitânia premium.

Caso contrário, esperamos que o fabricante continue de onde parou com a faixa de 7T. Ou seja, um sistema de câmera versátil, bateria de carregamento rápido, design premium e uma ótima tela, tudo embrulhado em um telefone que ainda não é tão caro quanto o gosto de dispositivos sofisticados da Samsung e da Apple.