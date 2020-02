Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Mais fotos vazadas da série OnePlus 8 surgiram online, tendo sido originalmente exibidas no Snapchat.

Como vimos em vazamentos anteriores, o telefone parece estar aderindo ao layout da câmera do OnePlus 7T Pro e OnePlus 7 Pro, talvez indicando que a grande saliência redonda do OnePlus 7T foi única.

Embora pareça o mesmo que a unidade de câmera 7T Pro, há uma quarta câmera menor ao lado do sistema principal de câmera tripla. Suspeitamos que seja uma câmera ToF (Time of Flight) para detecção de profundidade.

O que não está claro é se o telefone no vazamento é o OnePlus 8 ou o OnePlus 8 Pro.

O mesmo vazador no Snapchat continua a postar mais imagens e vídeos do OnePlus 8 e uma foto mostra claramente o buraco> pic.twitter.com/bqwDCIPOmS - Intel (@IntelSfs) 23 de fevereiro de 2020

No seguimento deste tweet, a conta que postou a imagem também compartilhou uma imagem da tela, completa com sua única câmera de perfuração.

Isso acompanha os rumores que surgiram nos últimos meses, sugerindo que o OnePlus está se afastando de suas câmeras pop-up mecânicas, em vez de construí-las atrás do painel da tela com um recorte no canto superior esquerdo.

Se a especulação estiver correta, não teremos muito que esperar até descobrirmos quanto dessas informações são precisas. Há rumores de que veremos os novos telefones lançados em março / abril deste ano, afastando-se do ciclo de lançamento da primavera que vimos nos últimos anos.