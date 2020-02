Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma patente do OnePlus apareceu on-line, indicando um novo design para um possível futuro smartphone, e mostra um dispositivo sem câmera frontal visível e uma câmera traseira que pode ser escondida.

A parte frontal do dispositivo possui uma tela enorme, de ponta a ponta, com molduras realmente finas e sem invasões de qualquer tipo para uma câmera selfie. Isso significa que não há entalhe nem recorte de perfuração. Observando a borda superior das imagens, aparentemente também não há câmera pop-up que implique a pergunta: onde está?

Existem algumas explicações possíveis para isso. Poderia estar usando uma câmera frontal escondida na tela, o que não seria tão surpreendente, uma vez que a Oppo - sua empresa irmã - mostrou uma demonstração de trabalho dessa tecnologia exata. Então sabemos que é uma possibilidade.

Por outro lado, pode ser apenas um pequeno detalhe deixado de fora dos desenhos de design da patente. Observando as bordas do telefone, o único detalhe desenhado é a porta USB-C. Não há indicação de botões, grades de colunas ou portas de qualquer outro tipo.

É possível que este seja um design para um telefone inovador sem porta e tradicional sem alto-falante, semelhante a outros smartphones conceituais que vimos no passado. Também é possível que os detalhes não fossem vistos como necessários para incluir, uma vez que a patente parece mais focada no mecanismo da câmera traseira.

Com isso dito, a maioria das imagens de patentes como essa inclui linhas de antena, câmeras, botões e portas nelas para serem precisas e, portanto, pode ser que o OnePlus esteja realmente trabalhando em um telefone sem botões e uma câmera selfie invisível.

Até 2020, teríamos pensado que a OnePlus não estava no negócio de construir esse tipo de dispositivo inovador e de conceito, mas sabemos que o fabricante é capaz disso agora.

No início de 2020, o OnePlus lançou o Concept One ; um telefone com painel de vidro eletrocrômico com mudança de cor sobre as câmeras que escondem as lentes da vista.

O que nos leva muito bem às câmeras na parte de trás da imagem da patente. Enquanto estão sendo exibidas, às vezes, as câmeras também podem ser ocultadas.

Ao contrário do vidro eletrocrômico no Concept One, que usa tensões variadas para mudar de transparente para translúcido, isso parece ter uma tampa que desliza por cima das câmeras traseiras, conforme apontado por LetsGoDigital que publicou as imagens .

É algo que não vemos na câmera de um telefone há muitos anos, mas nos dias anteriores ao início da revolução dos smartphones com toque, esse era um lugar relativamente comum.

Telefones como o Sony Ericsson K850i e Nokia N73 tinham capas de lentes plásticas, mas esse tipo de abordagem parece datada e sem elegância, dada a aparência e o design dos modernos smartphones ultra premium.

É difícil dizer como exatamente o OnePlus ocultará as câmeras na parte traseira deste telefone e não sabemos se a empresa está planejando lançar esse dispositivo em particular. Até as imagens de patentes revelam que a empresa está analisando alguns projetos e métodos diferentes de ocultá-las.

Aconteça o que acontecer, sabemos - pelo menos - que ainda está tentando forçar limites no que pode ser alcançado com o design de smartphones.