Parece que o OnePlus finalmente suportará o carregamento sem fio com o OnePlus 8

Parece que o OnePlus está finalmente definido para levar o carregamento sem fio ao seu próximo OnePlus 8 e / ou OnePlus 8 Pro.

O Mobile Scout de olhos de águia descobriu que a empresa havia se tornado membro do Wireless Power Consortium (WPC) - basicamente o órgão da indústria por trás da padronização do carregamento sem fio de Qi.

O OnePlus não havia pedido anteriormente pelo carregamento sem fio - como a sua empresa irmã Oppo - em grande parte porque não produzia telefones que custam o mesmo que outros flagships (embora eles tenham muitas especificações principais).

No entanto, as séries OnePlus 7 e 7T foram mais orientadas para os preços mais emblemáticos do que as gerações anteriores. Esse é o caso novamente, com os dois aparelhos OnePlus de entrada configurados para modelos 5G em execução na nova plataforma Qualcomm Snapdragon 865 com o modem X55.

Como serão os telefones OnePlus mais avançados (e com preço premium) ainda, faria sentido se o OnePlus 8 e o 8 Pro suportassem o carregamento sem fio.

Observe que a Oppo demonstrou um carregamento sem fio super-rápido , que também pode ser a tecnologia que aparece na série OnePlus 8. A Oppo se tornou membro do WPC no ano passado.

O Oppo e o OnePlus foram dedicados ao carregamento sem fio super-rápido anteriormente, mas parece que a resolução está mudando, embora o Oppo também tenha demonstrado o carregamento SuperVOOC com fio de 65W. O carregamento sem fio mostrado no ano passado é avaliado em 30W, o que ainda é bastante super-duper.