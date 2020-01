Preto é a nova laranja para o OnePlus Concept One

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando o OnePlus lançou seu telefone Concept One durante a CES no início deste mês, ele estava envolto em laranja da McLaren e certamente se destacou.

No entanto, essa não é a única versão do aparelho protótipo disponível - há também um modelo totalmente preto.

O líder social do OnePlus , Ard Boudeling, twittou algumas imagens do Concept One preto que mostra um telefone mais normal, se estamos sendo honestos.

Ele ainda possui a revolucionária câmera de vidro oculto na parte traseira, com elementos de carcaça traseira de couro e carcaça de liga de alumínio, mas há algo sobre a alternativa de lançamento da McLaren que parece mais revolucionária e na sua cara.

Ainda assim, é provável que seja exatamente o mesmo por dentro, com um processador Qualcomm Snapdragon 855+ e 12 GB de RAM.

A tela AMOLED na qual estávamos trabalhando na CES 2020 era de 6,67 polegadas, com uma resolução de 1440 x 3120, proporção de 19,5: 9 e uma taxa de atualização de 90Hz.

No entanto, ainda será essa câmera que é o principal ponto de discussão. O vidro eletrocromático oculta uma configuração de câmera tripla, com um toque duplo para revelá-las quando necessário.

Há uma câmera padrão de 48 megapixels com estabilização de imagem ótica, uma lente zoom de 8 megapixels e uma câmera ultra larga de 16 megapixels para uma boa medida.

Infelizmente, como a versão laranja, duvidamos que o OnePlus Concept One totalmente preto chegue ao mercado. Mas podemos sonhar.