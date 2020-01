Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O próximo smartphone da OnePlus , o OnePlus 8 , será um telefone compatível com 5G que funciona com a rede da Verizon nos EUA.

A polícia do Android disse que seria o primeiro telefone OnePlus disponível na Verizon. Atualmente, a T-Mobile é a única operadora dos EUA a oferecer telefones OnePlus. O relatório teve poucos outros detalhes, embora tenha notado que o telefone provavelmente funcionaria na rede "ultra-rápida, mas ultra-pequena mmWave" da Verizon, e é possível que a Verizon obtenha apenas um modelo "menor e não-pro variante" do OnePlus 8)

Lembre-se de que a fabricante chinesa de telefones recentemente exibiu o telefone OnePlus Concept One , com embalagem de vidro eletrocrômica e com mudança de cor, que inclui uma câmera oculta. O OnePlus também deve apresentar a nova "tecnologia de tela" em 13 de janeiro, que suspeitamos que seja a confirmação de um novo monitor de 120Hz.

O OnePlus 8 seguirá o OnePlus 7 Pro, lançado em maio passado por US $ 699. E um OnePlus 7T ainda mais barato estreou em outubro. Se o novo telefone chegar à Verizon, não se surpreenda ao vê-lo carregado com o conjunto de aplicativos e funcionalidades pré-carregados da operadora, como chamadas Wi-Fi, VoLTE e outros recursos de rede da Verizon, como observado pela Android Police .

Para mais rumores sobre este próximo dispositivo, consulte nosso resumo.