Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os fabricantes de smartphones vêm explorando novas maneiras de atrair compradores nos últimos anos, por meio de recursos como câmeras selfie pop-up, câmeras pinhole, sensores de impressão digital na tela, telas dobráveis e assim por diante.

Agora, o OnePlus também está tentando apimentar as coisas.

Recentemente, a empresa exibiu o telefone OnePlus Concept One, que muda de cor e empacota em vidro. Mas, como se isso não bastasse para que os clientes em potencial babassem com seus produtos, a OnePlus agora planeja revelar a nova "tecnologia de tela" em um evento especial em Shenzhen, China, em 13 de janeiro.

O 9to5Google viu as postagens de mídia social chinesa da fabricante de smartphones provocando o próximo evento e a nova tecnologia de tela.

O OnePlus não disse oficialmente o que será exibido, mas a arte incluída no convite para o evento mostra o que parece várias telas empilhadas juntas. Não temos certeza do que isso representa, mas suspeitamos que fará parte de outro protótipo de telefone como o Concept One. O 9to5Google disse que poderia ser simplesmente um painel de exibição de 120Hz em um inovador dispositivo OnePlus, ou poderia ser o ponto de partida de outra coisa.

Entramos em contato com a OnePlus para um comentário, embora provavelmente não iremos aprender mais até o evento na próxima semana. Então fique ligado. Para saber mais sobre o telefone OnePlus Concept One, que estreou na CES 2020 em janeiro, consulte nossa análise aqui.