Você pode descartar a ideia de que o OnePlus será lançado em um espaço mais barato, mas com alguns vazamentos enormes sugerindo a existência de um OnePlus 8 Lite nas placas, é isso que poderia estar prestes a acontecer.

O OnePlus encontrou a fama oferecendo especificações emblemáticas a preços difíceis de superar. Mas em 2019 mudou de direção, oferecendo o OnePlus 7 Pro e se movendo para uma faixa de preço mais alta. Embora continue com a sólida oferta de sub-flagship, parece que a empresa ampliará sua oferta a um preço mais baixo.

Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre o OnePlus 8 Lite.

Evento de lançamento em 14 de abril sugerido

£ 399 preço provável

O OnePlus tende a evitar o scrum de um lançamento em fevereiro, preferindo provocar seus novos aparelhos e depois lançar em maio. Esse foi o caso do OnePlus 7, mas parece que o lançamento da série OnePlus 8 poderia avançar para abril. Isso foi sugerido algumas vezes, com uma data precisa de 14 de abril. Isso pressupõe que o OnePlus 8 Lite será anunciado juntamente com os outros dispositivos da série OnePlus 8 .

Também é sugerido que o OnePlus 8 Lite não seja lançado até julho, embora essa possa ser a disponibilidade real do dispositivo.

Na frente dos preços, tivemos um boato sugerindo que ele pode custar menos de £ 400. Suspeitamos que ele chegue ao mercado a 399 libras, que é exatamente o mesmo preço do Samsung Galaxy A90 5G, que acreditamos ser o rival natural deste telefone.

159,2 x 74 x 8,6 mm

Proteção de água IP53

Quadro de liga de alumínio

Houve alguns vazamentos substanciais no OnePlus 8 Lite e isso nos forneceu detalhes aproximados. Isso coloca o tamanho do telefone próximo ao OnePlus 7T em termos de altura e largura, embora seja um pouco mais grosso.

Diz-se que o painel traseiro é de vidro, com as bordas curvas voltadas para os lados, mas com o visor frontal plano, usando o Corning Gorilla Glass 5. 2.5D. Uma porta USB-C fica na parte inferior, mas não há sinal de 3.5 mm para fones de ouvido, geralmente comuns em dispositivos mais acessíveis.

A principal coisa sobre o design é a pronunciada caixa da câmera na parte traseira. Isso fica do lado esquerdo e parece seguir a tendência agora estabelecida pelo iPhone 11 Pro , destacando as inúmeras lentes, em vez de tentar escondê-las no design. Parece que ele mantém o controle deslizante mudo também, a marca registrada dos dispositivos OnePlus que estão no lugar.

Uma folha de especificações vazada sugere uma classificação de proteção contra água IP53.

Tela AMOLED de 6,4 polegadas, 2400 x 1080 pixels, 90Hz

MediaTek Dimensity 1000, 8 GB de RAM, 128/256 GB

Bateria de 4000mAh, carga de dobra de 30W

As especificações vazadas nos forneceram alguns detalhes sobre o OnePlus 8 Lite. Diz-se que ele possui uma tela AMOLED de 6,4 polegadas com uma resolução de 2400 x 1080 pixels com uma taxa de atualização de 90Hz.

Uma coisa que temos certeza, no entanto, é a tela de 90Hz. No lançamento do OnePlus 7T, Carl Pei disse no palco que o OnePlus não voltaria a taxas de atualização mais lentas . Esperamos que esse seja o ponto de venda exclusivo do OnePlus 8 Lite - a rápida taxa de atualização em um telefone de gama média. Esse detalhe também foi confirmado por Ishan Agarwal, um vazador do Twitter com um bom histórico.

Parece que o OnePlus pode estar fazendo deste um modelo mais acessível usando o MediaTek. O Dimensity 1000 é um SoC 5G, então esse pode ser um aparelho 5G acessível - mas é digno de nota como uma partida da Qualcomm que a OnePlus usou no passado. Há rumores de 8 GB de RAM e armazenamento de 128/256 GB, então ainda existem algumas especificações impressionantes aqui, embora suspeitemos que ele também ofereça a opção de 6 GB.

Como não há scanner de impressões digitais, ele provavelmente usa um scanner no display , provavelmente usando a tecnologia de digitalização óptica.

Câmeras traseiras duplas / triplas?

Câmera frontal do furo

Um detalhe interessante é a câmera frontal de perfuração, o que significa nenhum entalhe e nenhum pop-up. Essa é uma mudança de direção para o OnePlus, mas também estamos vendo rumores para o OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Especificações vazadas sugerem que é um sensor de 32 megapixels.

Quanto ao número de câmeras na parte traseira, temos um conflito nos vazamentos. As imagens mostram duas câmeras e o flash na caixa, enquanto as folhas vazadas sugerem que há três câmeras na parte traseira. Essas câmeras traseiras são sugeridas como telefoto principal de 48 megapixels, ultra grande angular de 16 megapixels e telefoto de 12 megapixels, f / 1.7, f / 2.2 ef / 2.4, respectivamente.

Não sabemos exatamente qual será a configuração aqui, mas, novamente, é provável que seja uma maneira do OnePlus controlar o preço deste dispositivo.

Aqui estão todos os rumores em ordem cronológica, com todos os detalhes sobre o OnePlus 8 Lite.

Um confiável vazador do Twitter, Ishan Agarwal, forneceu alguns detalhes de preços , além de sugerir a data de 14 de abril.

O OnePlus realmente lançará um telefone de última geração, mas ainda não sabemos o nome. O que sabemos é que ele custará cerca de £ 400 no Reino Unido, possui um chip Mediatek e será lançado em julho na maioria dos países. Ele também apresentará 90hz Punch Hole Display!

Link: https://t.co/rN7cToMMdJ - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 4 de março de 2020

Os rumores sugeriram que o OnePlus lançará a série OnePlus 8 em meados de abril.

Um enorme vazamento de folha de especificações revelou potencialmente as especificações completas do OnePlus 8 Lite.

Do nada, apareceu uma renderização para o OnePlus 8 Lite , um telefone anteriormente não considerado.