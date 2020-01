Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Chegará um novo telefone OnePlus. Sim, mais um OnePlus. Exceto, na verdade não está chegando. Você nunca poderá comprá-lo, mas poderá ver algumas de suas inovações e recursos de design em um produto real no futuro.

Ele se chama OnePlus Concept One e foi apresentado na CES 2020 , e é mais um exemplo de como a parceria com a McLaren funcionou bem para o OnePlus.

É seguro dizer que esse conceito tem tudo a ver com design e menos com o desempenho do hardware. Isso porque - sendo um conceito - sua própria natureza é mostrar o que é possível do ponto de vista estético. Não se trata de ser um dispositivo prático para o consumidor. É sobre fazer algo que parece realmente legal.

Começa com a parte de vidro correndo no meio da parte traseira do telefone. Como o OnePlus já brincou, ele apresenta um tipo especial de vidro que reage a diferentes tensões. Um segundo, é translúcido e oculta as câmeras; no outro, fica completamente claro e as câmeras podem ser vistas (e usadas).

O nome técnico para esse tipo de vidro é eletrocrômico: alternar entre colorido e transparente com o toque de um comutador (virtual). Pode não atender a uma necessidade prática genuína ou ser uma inovação tecnológica genuína, mas é legal.

Embora existisse de certa forma em carros e aviões antes, miniaturizá-lo e produzir o mesmo efeito em um copo muito mais fino do que o que você veria em qualquer um deles foi o desafio que o OnePlus enfrentou.

É feito imprensando um pedaço fino de "material que muda de cor" entre duas folhas de vidro, e o OnePlus conseguiu torná-lo com apenas 0,35 mm de espessura e leva apenas 0,7s para mudar de claro para colorido. É menos tempo do que o necessário para iniciar a câmera e prepará-la para fotografar.

Além deste vidro eletrocrômico, o OnePlus cobriu as costas com um couro macio e confortável. Obviamente, está no próprio Papaya Orange da McLaren, em homenagem à empresa com a qual está atualmente em parceria. Aliás, essa é a mesma cor que você encontrará no piloto de F1 da McLaren em 2019.

Embora este seja o primeiro telefone conceito do OnePlus, o Concept One não é um produto incomum em si. Fabricantes, principalmente fabricantes chineses, lançam telefones conceituais anuais para mostrar o que pode ser alcançado. Tomemos a Vivo, por exemplo, cujo Apex Concept 2019 mais ou menos se tornou o Vivo NEX 3 alguns meses depois. Com esses dispositivos de conceito de mesa de teste, as empresas podem mostrar provas de conceito.

Como este é essencialmente o OnePlus 7T Pro em uma nova capa, as especificações são as mesmas. Isso significa um processador Snapdragon 855+, 12 GB de RAM e uma bateria de 4.085 mAh com carregamento rápido de 30 W.

Assim como aconteceu com o OnePlus 7 Pro , 7T e 7T Pro , o OnePlus usou um painel de taxa de atualização de 90Hz para a tela, permitindo animação suave e resposta a gestos.

Como você suspeitaria, a tela tem a mesma resolução e tamanho do 7T Pro. Especificamente, isso significa um painel de 6,67 polegadas com bordas curvas e resolução quad HD (1440 x 3120).

Da mesma forma, a câmera tripla na parte traseira apresenta as mesmas especificações do 7T Pro. Isso significa um sensor principal de 48 megapixels com OIS, além da câmera 3x Zoom de 8 megapixels e uma câmera ultra larga de 16 megapixels.

Embora o vidro seja frio de se olhar, ele também funciona como um filtro ND para a câmera, o que é realmente útil, principalmente em condições de iluminação adversas ou quando você deseja ter uma aparência diferente das fotos.