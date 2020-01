OnePlus 8 e 8 Pro especificações, data de lançamento, recursos e rumores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O OnePlus normalmente anuncia alguns smartphones por ano, mas em 2019, anunciou duas opções do primeiro smartphone - o OnePlus 7 e o OnePlus 7 Pro, além de duas opções da versão "T" no OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro .

Espera-se que veremos o OnePlus 8 e o OnePlus 8 Pro em algum momento da primeira metade de 2020. Aqui está tudo o que ouvimos até agora e o que esperamos ver.

Maio 2020

Por volta de £ 549

Espera-se que o OnePlus 8 e 8 Pro chegue em algum momento na primeira metade de 2020, provavelmente em maio. O OnePlus 6 foi revelado em 22 de maio e o OnePlus 7 e 7 Pro foram revelados em 14 de maio.

A série OnePlus 7T começa em £ 549, com o modelo Pro a partir de £ 699. Esperamos que a série OnePlus 8 permaneça na mesma faixa de preço, possivelmente com um pequeno aumento.

Câmeras de tela cheia, perfuradas

8: IP53; 8 Pro IP68

O OnePlus 7T tem um entalhe de gota dágua na parte superior da tela, como o 7, enquanto o 7T Pro possui uma câmera frontal pop-up, permitindo uma exibição ininterrupta. Os renderizadores iniciais da série OnePlus 8 sugerem que o OnePlus optará por um design de perfuração para seus próximos dispositivos.

Esperamos que o controle deslizante de alerta permaneça e também esperamos uma qualidade de construção premium. O OnePlus 7T possui uma caixa de câmera circular na parte traseira, enquanto o OnePlus 7T Pro possui uma caixa vertical. Os renderizadores sugerem que os dois modelos OnePlus 8 optarão por um design de compartimento de câmera vertical no centro das costas.

Um colapso nas especificações sugeriu uma estrutura de liga com vidro traseiro, usando o Gorilla Glass 6 na frente. Curiosamente, o OnePlus 8 possui classificação IP53, enquanto o OnePlus 8 Pro possui classificação IP68 - o que significa que é muito mais à prova dágua do que os dispositivos anteriores.

8: AMOLED de 6,4 polegadas, 2400 x 1080, 120Hz

8 Pro: AMOLED de 6,7 polegadas, 3140 x 1440, 120Hz

Sensor de impressão digital na tela

O OnePlus disse que não voltará a telas de 60Hz, o que significa que você obterá pelo menos 90Hz dos novos dispositivos, com o OnePlus 8 Pro que ostenta uma tela de 120Hz. A tecnologia de exibição de 120Hz agora foi mostrada pelo OnePlus, então isso é tão bom quanto a confirmação de que estará no OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

Ambos os telefones vêm com um painel AMOLED, mas o Pro recebe uma tela de 6,7 polegadas com uma resolução de 3140 x 1440; o OnePlus 8 será uma tela menor de 6,4 polegadas com uma resolução de 2400 x 1080, de acordo com vazamentos.

Esperamos que o 8 e o 8 Pro se curvem em direção às bordas, em vez de ter uma tela plana como o OnePlus 7T - mas o OnePlus 8 Lite provavelmente será plano.

Qualcomm Snapdragon 865

Modem X55 para 5G

8 / 12GB, 128 / 256GB de armazenamento

Bateria 4000 / 4500mAh

Graças a uma folha de especificações vazada, temos especificações detalhadas - embora elas ainda estejam confirmadas. Parece que o OnePlus 8 e 8 Pro usará o Qualcomm Snapdragon 865 e oferecerá recursos 5G . A folha de especificações vazada menciona o modem X55 5G da Qualcomm - embora possa haver versões 4G.

Dizem que será lançado na rede Verizon nos EUA - o primeiro para o OnePlus - e que dará suporte ao 5G na Verizon. Isso é esperado do modem X55, que suporta todas as bandas.

Diz-se que tem 8 GB de RAM como padrão, com armazenamento de 128 ou 256 GB como opção - o OnePlus 8 Pro também deve ter uma opção de 12 GB.

O OnePlus 8 receberá uma bateria de 4000mAh com suporte a 30W Warp Charge, enquanto o OnePlus 8 Pro terá uma bateria de 4500mAh com 50W Super Warp Charge.

Câmera tripla em ambos - 64/20/12 megapixels

Sensor ToF dianteiro no 8 Pro

As primeiras imagens sugeriram que haverá uma única câmera frontal no modelo OnePlus 8, com o 8 Pro recebendo duas câmeras frontais. É provável que seja uma câmera frontal de 32 megapixels, com o modelo Pro recebendo um sensor de tempo de voo que será usado para reconhecimento de rosto 3D para desbloqueio.

Dizem que ambos têm uma câmera principal de 64 megapixels f / 1.7, uma câmera ultra larga de 20 megapixels f / 2.2 e uma câmera telefoto de 12 megapixels f / 2.4. Os arranjos dessas câmeras são amplamente semelhantes ao OnePlus 7T Pro. O sensor principal é o Sony IMX686.

Android 10

Como a série OnePlus 7T foi lançada no Android 10 , esperamos o mesmo tratamento para os modelos OnePlus 8. Também esperamos que os 8 modelos recebam uma atualização rápida para o Android 11, quando chegar mais tarde em 2020.

Aqui estão todos os rumores relacionados ao OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro que ouvimos até agora.

A OnePlus realizou um evento na China, onde exibiu sua nova tecnologia de exibição de 120Hz . É provável que isso aconteça no OnePlus 8.

É relatado que o OnePlus lançará seu novo aparelho na rede da Verizon, com 5G.

Um vazamento enorme nos deu uma folha de especificações completa para os dispositivos OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

Um vazamento sugeriu que o OnePlus 8 Pro oferecerá um sistema de reconhecimento de rosto 3D.

Os esboços digitais do OnePlus 8 ou 8 Pro vazaram, suportando renderizações digitais anteriores e indicando um sistema de quatro câmeras na parte de trás, bem como um recorte na tela.

Surgiram imagens mostrando o que parece ser um OnePlus 8 Pro em uso na natureza. As fotos mostram um dispositivo com vidro curvo na tela e uma câmera dupla, indicando um afastamento de entalhes e mecanismos de câmera pop-up.

O CEO da OnePlus, Pete Lau, disse ao Times of India em uma entrevista: "Acho que, no futuro, seguiremos - pelo menos por enquanto - seguiremos uma estratégia atual ao introduzir dois produtos; em que um será acessível e o outro terá um preço mais alto . "

As renderizações do OnePlus 8 Pro foram publicadas pela @OnLeaks e 91 Mobiles, mostrando algumas semelhanças com o vazamento de renderização do OnePlus 8 (abaixo). Há uma câmera quádrupla na parte traseira, e o relatório afirma que o OnePlus 8 Pro terá uma tela de 6,65 polegadas.

Assim como na renderização do OnePlus 8, há uma câmera frontal na parte superior esquerda da tela - o que sugere que a câmera pop-up do OnePlus 7T Pro não existe mais.

As renderizações do OnePlus 8 foram publicadas pela @OnLeaks e CashKaro, mostrando um dispositivo com uma câmera traseira tripla em formato vertical, juntamente com uma câmera frontal de perfuração.

O relatório afirmava que o OnePlus 8 teria 8,1 mm de espessura e ofereceria uma tela de 6,5 polegadas. Também parece que a tela será plana.