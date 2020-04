Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

OnePlus normalmente anuncia um par de smartphones por ano, mas em 2019, anunciou duas opções do primeiro smartphone - o OnePlus 7 e o OnePlus 7 Pro, bem como duas opções da versão “T” no OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro.

Em 2020, parece que o OnePlus está acelerando o ritmo, esperado para anunciar o OnePlus 8 e o OnePlus 8 Pro, bem como o OnePlus 8 Lite ou OnePlus Z. Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre os próximos telefones da série OnePlus 8.

Lançamento de 14 Abril 2020 confirmado

De cerca de £549 esperado

OnePlus confirmou que a série OnePlus 8 será lançada no 14 abril. O evento será online e haverá uma transmissão ao vivo para que todos possam acompanhar a ação de casa. Será hospedado às 11h EST.

A série OnePlus 7T começou em £549, com o modelo Pro começando em £699. Esperamos que a série OnePlus 8 fique perto do mesmo ponto de preço, possivelmente com um ligeiro aumento, considerando que o OnePlus parece oferecer um modelo mais acessível também.

squirrel_widget_168394

Câmeras de furo em tela cheia

8: IP53; 8 Pro IP68

O OnePlus 7T tem um entalhe de gota de água na parte superior de sua tela, enquanto o 7T Pro possui uma câmera frontal pop-up, permitindo uma exibição ininterrupta. Os renderizadores da série OnePlus 8 sugerem que o OnePlus optará por um design de furo para seus próximos dispositivos.

Parece que o controle deslizante de alerta permanecerá e esperamos uma qualidade de construção premium. Os renderizadores sugerem que ambos os modelos OnePlus 8 optarão por um design de caixa de câmera vertical no centro das costas. Isso é algo que aparece no OnePlus Concept One, que, embora anunciado como um conceito e nada mais, é uma sugestão provável do design geral do o OnePlus 8.

Uma quebra de especificação vazada sugeriu uma moldura de liga com vidro traseiro, usando Gorilla Glass 6 para a frente. Curiosamente, o OnePlus 8 é dito ter uma classificação IP53, enquanto o OnePlus 8 Pro tem uma classificação IP68 - o que significa que é muito mais impermeável do que os dispositivos anteriores. A impermeabilização é algo que ficou preso e acreditamos que o OnePlus estará intensificando nesta área.

Vimos uma gama de cores vazadas, incluindo uma opção verde, azul ultramarino, e algo chamado Brilho, que parece inspirado no pôr do sol, mas passar de amarelo para roxo pode acabar parecendo um hematoma - embora tenhamos visto várias versões diferentes dessa cor “brilho”. A maioria das pessoas provavelmente comprará o modelo preto.

8: AMOLED de 6,55 polegadas, 2400 x 1080, 90 Hz

8 Pro: AMOLED de 6,78 polegadas, 3140 x 1440, 120 Hz

Sensor de impressão digital no visor

OnePlus disse que não vai voltar aos monitores 60Hz, o que significa que você terá pelo menos 90Hz dos novos dispositivos, com o OnePlus 8 Pro disse para ostentar um display 120Hz. Essa tecnologia de exibição 120Hz foi confirmada pelo OnePlus, e o DisplayMate concedeu ao telefone uma classificação A+. Houve a sugestão de que o OnePlus 8 obterá uma exibição 90Hz.

OnePlus diz que está implantando tecnologia de TV para aumentar o desempenho do painel, não só com cores de 10 bits (o que significa que é provável que seja compatível com HDR+), mas também com hardware dedicado que irá lidar com MEMC - tecnologia de inserção de quadros - que visa tornar o vídeo mais suave, aumentando tudo para 120Hz.

Essa tecnologia pode tornar o vídeo mais suave, mas também pode levar ao que é comumente chamado de “efeito de novela”, onde o vídeo começa a parecer antinatural à medida que passa da taxa de quadros nativa - 24 ou 30 fps - para 120 fps.

Ambos os telefones virão com um painel AMOLED, mas o Pro obtém uma tela de 6,78 com uma resolução 3140 x 1440; o OnePlus 8 será uma tela menor de 6,55 com uma resolução 2400 x 1080, de acordo com vazamentos.

Esperamos que o 8 e o 8 Pro se curvam em direção às bordas, em vez de ter uma tela plana como o OnePlus 7T - mas o OnePlus 8 Lite provavelmente será plano em vez disso.

OnePlus também confirmou que vai colocar sempre em exibição no roteiro, se isso aparecerá na série OnePlus 8 que não sabemos.

Qualcomm Snapdragon 865 confirmado

Modem X55 para 5G

8/12 GB, 128/256 GB de armazenamento

Bateria 4300/4510mAh, com carregamento sem fio

OnePlus confirmou que o OnePlus 8 e 8 Pro usará oQualcomm Snapdragon 865e oferecerá Capacidades 5G. OnePlus confirmou esses detalhes em um post no fórum.

Diz-se que será lançado na rede Verizon nos EUA - uma primeira para o OnePlus - e que suportará 5G na Verizon. Isso é esperado do modem X55 que suporta todas as bandas.

Diz-se que há 8GB RAM e 128GB como padrão com uma opção step-up de 12GB e 256GB. Enquanto o OnePlus não confirmou essas quantidades, mas disse que está usando LPDDR5 RAM e armazenamento UFS 3.0, então as coisas vão ser rápidas. Isso não é surpresa e não esperaríamos nada menos.

O OnePlus 8 terá uma bateria 4300mAh, enquanto o OnePlus 8 Pro terá uma bateria 4510mAh. Ambos suportam 30W Warp Charge 30T.

OnePlus também confirmou Warp Charge 30 Wireless, que é o carregamento sem fio de 30W. Isso deve levar o telefone a 50% de carga em 30 minutos - embora estejamos supondo que você tenha que comprar a almofada de carregamento separadamente. A série OnePlus 8 suportará os padrões Qi, para que você possa usar carregadores sem fio existentes também.

Câmera principal de 48MP em ambos os telefones

Câmera frontal de 16MP no furo de perfuração

Os

vazamentos iniciais disseram que ambos os modelos teriam uma câmera principal 64 megapixel f/1.7, câmera ultra-ampla 20 megapixel f/2.2 e câmera telefoto 12 megapixel f/2.4. O sensor principal foi dito ser o Sony IMX686.

No entanto, vazamentos subsequentes sugeriram uma carga completamente diferente, com o OnePlus 8 Pro disse ter uma câmera principal de 48 megapixels, juntamente com câmeras 48, 8 e 5MP - provavelmente ultra-ampla, telefoto e talvez um sensor de profundidade. O OnePlus 8 é dito ter uma câmera principal de 48 megapixels (provavelmente a mesma), mas, em seguida, um 16MP ultra-largo ou telefoto e um sensor de profundidade 2 megapixels. Os detalhes do que essas câmeras farão não estão claros no momento.

No momento, é difícil dizer exatamente qual será o layout dessas câmeras - com vazamentos conflitantes e detalhes esboçados, na melhor das hipóteses, há muito mais a aprender nesta área.

Android 10

A série OnePlus 7T lançada no Android 10fora da caixa, então estamos esperando o mesmo tratamento para os modelos OnePlus 8. Também esperaríamos que os modelos 8 obtivessem uma atualização rápida para o Android 11 quando ele chegar mais tarde em 2020.

Aqui estão todos os rumores relacionados ao OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro que ouvimos até agora.

A duvidosa cor “brilho” aparece novamente, mas parece totalmente diferente da última versão do Glow que vimos.

A versão OnePlus 8 “Interstellar Glow” continua mudando de cores toda vez que eu vejo isso no meu radar. pic.twitter.com/3ENSTQ4QAQ — Roland Quandt (@rquandt)

OnePlus confirmou que a série OnePlus 8 se beneficiará do que a empresa está chamando Warp Charge 30 Wireless - é o carregamento sem fio de 30W, que deve levar o telefone para 50 por cento de bateria em 30 minutos, sem fio.

DisplayMate confirmou que a série OnePlus 8 recebeu um A+, empurrando a mensagem de que esta é uma exibição realizada.

Tendo visto uma gama completa de cores, parece que o azul ultramarino pode estar se juntando à lista para o OnePlus 8 Pro.

OnePlus começou sua habitual provocação de seus próximos telefones, revelando alguns detalhes concretos sobre alguns dos principais hardware no OnePlus 8.

OnePlus confirmou que a série OnePlus 8 será lançada no 14 abril - além de reiterar que ele série oferecerá 5G e que haverá um Monitor de 120 Hz.

Um enorme despejo de renderizações de dispositivos para o OnePlus 8 apareceu online, revelando uma gama de diferentes opções de cores, incluindo uma cor Brilho.

Imagens do OnePlus 8 Pro em uma cor verde surgiram on-line, juntamente com mais conversas sobre suporte para carregamento sem fio.

Um vazamento respeitável forneceu uma quebra das especificações para o OnePlus 8 e OnePlus 8 Lite, mas há algumas áreas onde as especificações não correspondem aos vazamentos anteriores.

Exclusivo: estão chegando! Aqui está a lista completa de especificações do #OnePlus8 e 8 Pro. Parece que #OnePlus8Pro vai ser uma besta com 6.78" 120hz QHD+ Display e 48+48+8+5MP Camera Setup. Terá carregamento sem fio de 30W e classificação IP68 também. Estou tão animada! #OnePlus8Series pic.twitter.com/j1aao19q4j — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24)

Uma fonte on-line está dizendo que haverá carregamento sem fio, incluindo o carregamento reverso no OnePlus 8.

Com a data aparecendo mudar para abril, uma fonte do Twitter está dizendo que será 14 de abril.

Como disse ontem, esperamos que o lançamento seja meados de Abril, particularmente 14 de Abril. https://t.co/pJePBATl4V — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24)

Um relatório afirma ter ouvido de uma fonte próxima ao OnePlus que lançará os telefones em meados de abril.

Um vazamento confiável sugeriu que o OnePlus finalmente adicionará impermeabilização aos seus telefones.

Parece que o OnePlus pode estar anunciando seus telefones um pouco mais cedo do que anteriormente - com março sugerido abril, em vez de maio de anos anteriores.

OnePlus apareceu na lista de fabricantes que são membros do Consórcio de Energia Sem Fio. Como o OnePlus nunca ofereceu carregamento sem fio antes, isso meio que sugere que será um recurso do OnePlus 8.

Um vazamento confiável sugeriu que você poderá “carregar como um profissional”, sugerindo que o OnePlus adicionará carregamento sem fio ao OnePlus 8 Pro.

Acusem como um profissional. pic.twitter.com/fqnkpsa0mt — Max J. (@Samsung_News_)

OnePlus realizou um evento na China onde mostrou sua nova tecnologia de exibição 120Hz . É provável que isso encontre seu caminho no OnePlus 8.

É relatado que o OnePlus lançará seu novo aparelho na rede da Verizon, com 5G.

Um enorme vazamento nos deu uma folha de especificações completa para os dispositivos OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

Um vazamento sugeriu que o OnePlus 8 Pro oferecerá um sistema de reconhecimento facial 3D.

Esboços digitais do OnePlus 8 ou 8 Pro vazaram suportando renderizações digitais anteriores e indicando um sistema de quatro câmeras na parte de trás, bem como um recorte de furo no visor.

Imagens surgiram mostrando o que parece ser um OnePlus 8 Pro sendo usado na natureza. As fotos mostram um dispositivo com vidro curvo no visor, bem como uma câmera de furo duplo, indicando um movimento longe de entalhes e mecanismos de câmera pop-up.

O CEO da OnePlus, Pete Lau, disse ao Times of India em uma entrevista: “Eu acho que avançar, vamos - pelo menos por agora - ficar com uma estratégia atual, introduzindo dois produtos; em que um será acessível e o outro ter um preço mais alto.”

Os renderizadores do OnePlus 8 Pro foram publicados pela @OnLeaks e 91 Mobiles, mostrando algumas semelhanças com o vazamento de renderização OnePlus 8 (abaixo). Há uma câmera quad na parte traseira, e o relatório afirma que o OnePlus 8 Pro terá uma tela de 6,65 polegadas.

Tal como acontece com a renderização OnePlus 8, há uma câmera frontal de furo no canto superior esquerdo da tela - o que sugeriria que a câmera pop-up do OnePlus 7T Pro não é mais.

Os renderizadores do OnePlus 8 foram publicados pela @OnLeaks e CashKaro mostrando um dispositivo com uma câmera traseira tripla em um formato vertical, juntamente com uma câmera frontal furada.

O relatório afirmou que o OnePlus 8 seria de 8,1 mm de espessura e ofereceria uma tela de 6,5 polegadas. Também parece que a tela será plana.