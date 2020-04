Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

OnePlus está funcionando até o lançamento de sua mais recente série de smartphones - o OnePlus 8. Espera-se que haja dois aparelhos, o OnePlus 8 regular e um OnePlus 8 Pro mais avançado. Há rumores de uma versão “lite” também - potencialmente chamada de OnePlus Z - embora seja desconhecido se isso for lançado ao mesmo tempo.

Aqui estão detalhes sobre como assistir ao evento ao vivo e o que esperar.

O lançamento está começando em Londres às 16:00 BST 14 de abril de 2020.

Aqui estão os diferentes horários regionais que deve começar: Nova Iorque - 11:00 EDT

São Francisco - 08:00 PDT

Madrid - 17:00 CEST

Nova Deli - 20:30 IST

Tóquio - 00:00 JST 15 Abril

Sydney - 01:00 AEST 15 Abril

Você poderá assistir ao vivo do lançamento da série OnePlus 8 no topo desta página, que começará mais perto do tempo.

Ele também estará disponível no canal OnePlus YouTube.

Nós cobrimos todos os detalhes do que esperar em nosso arredondamento dos vazamentos OnePlus 8 e rumores aqui, mas para resumir, estamos olhando para dois dispositivos lançados como dispositivos OnePlus 8 emblemáticos, sentados no Qualcomm Snapdragon 865, com 5G.

Alguns dos detalhes oficiais nos dizem que haverá um display 120Hz, haverá carregamento sem fio de 30W e que a tela deve ser realmente de alta qualidade. Tudo isso foi confirmado pelo próprio OnePlus.

Então você tem uma série de câmeras na parte traseira do telefone, com rumores sugerindo que haverá uma câmera principal de 48 megapixels em ambos os dispositivos, suportada por uma variedade de outras câmeras. Este vai ser o telefone onde o OnePlus realmente aumenta seu jogo?

Você poderá descobrir todos os detalhes no dia 14 de abril.