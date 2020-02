Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A OnePlus lançou seu primeiro smartphone ultra premium e, apesar de ter uma tela líder de mercado, sistema de câmera tripla versátil e design de ponta, o OnePlus 7 Pro ainda é mais barato que seus grandes concorrentes. Também possui software altamente personalizável.

Como sempre acontece com os fabricantes de smartphones Android, o OnePlus tem sua própria opinião sobre software e recursos adicionais. Com o 7 Pro, e a nova tela e maquiagem da câmera, há mais aqui do que nunca em qualquer um dos telefones anteriores da empresa. O tempo todo mantendo essa aparência geral limpa e leve.

Portanto, se você planeja comprar um OnePlus 7 Pro, já solicitou um ou deseja ver o que ele pode fazer antes de tomar uma decisão, mergulhe nas nossas extensas dicas e truques. Há muito aqui para afundar os dentes.

Ativar resolução permanente de QHD +: por padrão, a tela do OnePlus 7 Pro alterna automaticamente entre QHD + (seu máximo) e FHD +, dependendo do conteúdo exibido na tela. Se você deseja sempre exibi-lo no QHD + para obter o conteúdo mais nítido de todos os tempos, vá para Configurações> Tela> Resolução e escolha a opção QHD +.

Escolha a taxa de atualização de 60Hz: em sua configuração padrão, a tela do OnePlus 7 Pro é configurada para 90Hz para aproveitar ao máximo essas animações fluidas e suaves e jogos intensos. Se você deseja economizar bateria, reduzindo-a para uma taxa de quadros mais típica, pode alterná-la para 60Hz, vá para Configurações> Tela> Taxa de atualização da tela e escolha a opção 60Hz.

Ativar aprimorador de vídeo: se você deseja tornar os vídeos automaticamente mais dinâmicos e saturados, alterne para o modo "Melhorador de vídeo" no menu principal de configurações da tela.

Crie uma cor de destaque personalizada: há anos, o OnePlus permite escolher qual cor usar como cor de destaque principal na interface. Até o Android Pie, no entanto, você só podia escolher entre várias predefinições. Agora você pode fazer o seu próprio.

Vá para Configurações> Tela> Cor de destaque e agora escolha a paleta de cores na parte inferior direita (aquela com o ícone da paleta de tinta). Agora você poderá usar o controle deslizante e o gradiente para escolher a cor e o tom exatos que deseja.

Ativar modo de leitura: deslize a tela de configurações rápidas para baixo e você verá um bloco para ativar o modo de leitura. Isso muda a escala de cinza da tela, aumenta levemente o contraste e apaga a luz azul para imitar uma experiência do tipo e-reader. Portanto, ler o aplicativo do Kindle é como ler um Kindle, mais ou menos.

Iniciar o modo de leitura automaticamente: se você não quiser ativar manualmente o modo de leitura todas as vezes, poderá optar por aplicativos específicos para iniciá-lo automaticamente. Vá para Configurações> Tela> Modo de leitura e adicione os aplicativos que você deseja ter nesse modo sempre que os abrir.

Ajustar a temperatura da cor: a aparência das cores na tela para um indivíduo geralmente pode ser um ponto de debate. Um equilíbrio perfeito para alguns é muito legal (azul) ou muito quente (amarelo) para outros. Felizmente, o OnePlus inclui a opção de ajustar manualmente a temperatura da cor. Vá para Configurações> Tela, agora selecione "Avançado". Aqui você encontrará um controle deslizante de equilíbrio de cores; deslizar para a direita torna a tela mais quente, deslizar para a esquerda torna a tela mais fria.

Escolha sRGB ou DCI-P3: no mesmo menu de configurações que a personalização da temperatura da cor, você encontrará a opção de escolher entre três perfis de cores adicionais. Dois deles são sRGB e DCI-P3, ambos oferecendo precisão de cores diferentes para pessoas que preferem.

Levante para acordar: com o OnePlus 7 Pro, você pode ativar a tela apenas levantando o telefone. Para ativar esse recurso, vá para Configurações> Tela> Tela ambiente e pressione a tecla "Pegue o telefone para mostrar".

Toque para ativar: no mesmo menu que levantar para ativar, toque na opção "Toque na tela para mostrar" e agora, quando você toca na tela, acende o relógio / notificações da tela Ambiente.

Acorde ao receber notificações: novamente, no mesmo menu, há uma opção para "Novas notificações". Quando ativada, sua tela acende sempre que você receber uma mensagem ou alerta.

Personalizar a tela Ambiente: semelhante à tela Always On da Samsung, você pode alterar a aparência do relógio e das notificações na tela Ambiente. No mesmo menu de configurações (Visor> Visor ambiente), escolha "Estilo do relógio" e então você tem quatro opções. Infelizmente, você não pode mudar o acento vermelho para uma cor diferente, mas pode escolher entre três relógios digitais e um analógico.

Modo noturno: como na maioria dos telefones com esse recurso, o modo noturno retira a tonalidade azul da tela, tornando-a mais quente, mais amarela e mais fácil para os olhos durante a noite. Assim como a opção de equilíbrio de cores, há um controle deslizante para ajustar a profundidade que você deseja que a tonalidade amarela seja.

Desça o painel de configurações da parte superior e toque na opção "Modo noturno". Para personalizá-lo ou agendá-lo, pressione e segure o mesmo ícone de configurações rápidas ou vá para Configurações> Tela> Modo noturno.

Alterar o tamanho da fonte: No meio da lista das configurações principais de exibição, é possível alterar o tamanho da fonte. Aqui você pode escolher entre pequeno, padrão, grande e maior.

Experimente a câmera selfie protegida contra queda: ou talvez não tente esta em casa, de propósito.

Um recurso que o OnePlus queria mostrar com o 7 Pro era a proteção automática contra quedas da câmera pop-up. Se você estiver tirando uma selfie e o telefone escorregar da sua mão, o telefone puxa automaticamente a câmera pop-up novamente. Ele faz isso usando dados do acelerômetro embutido e sabe quando o telefone está caindo. (Apenas pegue-o. Se você deixar o telefone cair em uma superfície dura, provavelmente danificará o exterior do vidro).

Alterne entre as três câmeras: esta é fácil, basta tocar nos ícones das pequenas árvores no lado direito da tela para alternar entre as câmeras principais, ultra-ampla e telefoto.

Fotografe a 48 megapixels: por padrão, no modo automático, quando você tira uma foto, é uma imagem de 12 megapixels, porque a imagem é construída ao unir quatro pixels em um. Para usar todos os 48 megapixels para uma imagem maior, ative o modo Pro e toque na opção "JPG" na barra de ferramentas superior. Agora escolha a opção "JPG 48MP" e suas fotos controladas manualmente terão 48 megapixels.

Personalize os modos de troca rápida: No aplicativo principal da câmera, existem vários modos de fotografia disponíveis para deslizar rapidamente entre a parte inferior do visor. Se houver um modo que você deseja remover ou um que gostaria de adicionar, abra o aplicativo da câmera e deslize a gaveta na parte inferior para revelar todas as opções e escolha "Configurações" e "Modos personalizados", agora adicione os modos adicionais desejados e eles estarão nessa lista de troca rápida.

Tire essa foto ultra grande angular : por padrão, quando você escolhe usar a lente ultra larga, a câmera a corrige automaticamente para tornar todas as linhas retas. Mas, se você deseja uma aparência criativa, olho de peixe, com olhos curvos e bordas distorcidas, basta ativar a opção "ângulo amplo correto" nas configurações da câmera. Vale a pena notar que, com a correção desativada, a imagem parece perder bastante contraste e detalhes; portanto, a qualidade geral da imagem é pior.

Filmar em 4K / 60: por padrão, o vídeo gravado no modo de vídeo está definido para a resolução 4K, mas a 30 quadros por segundo. Para alternar para a capacidade mais suave de 60 fps, toque na alternância 4K na parte superior da tela do visor da câmera e selecione a opção 4K / 60fps.

Toque duas vezes no botão liga / desliga para iniciar: Por padrão, a câmera OnePlus 6 pode ser iniciada tocando rapidamente duas vezes no botão liga / desliga na borda direita. Se o seu não tiver o recurso ativado, ou você quiser desativá-lo, vá para Configurações> Botões e gestos e pressione a tecla de seleção ao lado de "Ligue rapidamente a câmera".

Acessar configurações da câmera: diferente das versões anteriores do software, as configurações da câmera não são constantemente acessíveis no visor principal da câmera. Para abri-lo, deslize o painel de modos da câmera. Agora toque no ícone de configurações que aparece no canto.

Adicionar controle manual do HDR: Por padrão, o HDR está no modo automático, com a câmera decidindo por si mesma com base nas condições de iluminação / contraste, se deve usá-lo ou não. Se você deseja controlar quando é necessário, abra as configurações da câmera e ative a opção "Controle manual de HDR". Agora, quando você abre a câmera, há uma opção HDR na barra de ferramentas na parte superior da tela.

Ativar o modo noturno automático: como alguns outros telefones Android modernos, o OnePlus 6T pode tirar fotos no modo noturno brilhante no computador de mão. Para usá-lo, você precisa selecionar "Noite" nos modos de fotografia da câmera.

No entanto, se você quiser que a câmera decida por si mesma, pode ativar a opção "Detecção automática de cenas noturnas" e ela decide por si mesma, no modo Foto comum.

Captura rápida: você pode optar por tirar a foto da câmera ao clicar duas vezes no botão liga / desliga. Abra o aplicativo da câmera e abra as configurações usando o método acima. Aqui você encontrará uma alternância que permite a captura rápida.

Marca dágua "Shot on OnePlus": no mesmo menu de configurações, toque em "Shot on OnePlus Watermark". Aqui você pode ativar um recurso que aplica automaticamente a marca dágua, que também pode ser personalizada para incluir seu nome. O resultado final é uma foto com uma "Foto no OnePlus por [Seu nome / identificador]" no canto inferior.

Modo Pro: chegar ao Modo Pro é muito mais fácil do que antes. Abra a câmera e deslize para cima a partir da parte inferior da tela para revelar as opções de fotografia. Escolha o Modo Pro, agora você pode ajustar manualmente várias configurações.

Ajustar cada uma dessas configurações é bastante fácil. Após a seleção do modo manual, basta pressionar a configuração que você deseja alterar e obter um controle de semicírculo na tela. Ajuste o ISO, a velocidade do obturador ou o foco girando essa “roda” na tela no sentido horário ou anti-horário.

Remover histograma: por padrão, o modo Pro possui um histograma na tela. Se você não o quiser por estar bloqueando o vídeo, volte para as configurações da câmera e desative o Histograma. Você pode fazer o mesmo para a linha de referência horizontal.

Tire fotos diretas: ao iniciar o modo Pro, você verá uma linha no meio da tela, que ficará verde quando o telefone estiver nivelado. Para desligar, entre nas configurações da câmera e desative a opção "Linha de referência horizontal".

Salvar predefinição personalizada: ainda no modo Pro, você pode salvar uma predefinição específica tocando no "C" na barra de ferramentas, depois toque em C1 ou C2 e, em seguida, ajuste suas configurações e toque no ícone Salvar. Permite duas predefinições no total.

Modo retrato: para alternar para o modo de efeito de profundidade, deslize da direita para a esquerda na visualização normal da câmera. Isso inicia o modo Retrato e usa as duas câmeras para criar um efeito de desfoque bokeh / fundo atrás do assunto.

Salvar foto regular no modo Retrato: Se você deseja uma cópia da sua foto no modo Retrato sem o efeito de profundidade adicionado, volte para as configurações da câmera e role para baixo até a seção Retrato. Alterne "salvar foto normal" e, sempre que você tirar uma foto com efeito de profundidade, ela também salvará uma versão normal.

Selfie em retrato: Simples - no modo Retrato, vire a câmera para a câmera frontal e você terá uma selfie com um fundo desfocado.

Adicionar linhas de grade: De volta às configurações da câmera, selecione "Grade" e escolha entre uma grade 3x3, 4x4 ou Proporção áurea.

Alterar a proporção da imagem: na visualização principal da câmera, na barra de ferramentas, você verá um ícone "4: 3". Toque aqui e você pode alterar a taxa de disparo para uma foto 1: 1 quadrada ou 16: 9 widescreen.

Salvar fotos RAW: inicie o modo Pro e toque no pequeno ícone "RAW" na barra de ferramentas principal.

Exibir fotos por local: abra o aplicativo da galeria padrão e toque na guia "Lugares". Agora você tem um mapa com pequenas fotos espalhadas. Para visualizar mais coleções localizadas, basta beliscar para ampliar.

Inicie a Pesquisa rápida em vez da gaveta de aplicativos padrão: como na maioria dos telefones Android, quando você desliza para cima a partir da parte inferior da tela, a gaveta de aplicativos desliza para cima. Se preferir a opção Pesquisa rápida (onde você pode procurar rapidamente o aplicativo que deseja), pressione e segure o papel de parede, escolha "configurações da casa" e toque na opção Gaveta antes de selecionar "Pesquisa rápida".

Escolha um papel de parede em movimento: O OnePlus possui papéis de parede animados em sua coleção de opções pré-instaladas no software com Android Pie. Pressione e segure na tela inicial, escolha "papel de parede" e role até ver os papéis de parede com o pequeno ícone de montanha cercado por um anel de pontos. Escolha uma delas e agora, toda vez que você desbloquear o telefone, o papel de parede mostrará uma animação suave e fluida antes de ficar parado.

Alterar a animação de desbloqueio de tela: Quando você desbloqueia o OnePlus 7 Pro usando o sensor de impressão digital atualizado no display, uma pequena animação aparece ao redor do seu dedo ou polegar até o telefone ser desbloqueado. Isso é predefinido para um chamado Cosmos, mas você pode alterá-lo. Vá para Configurações> Segurança e tela de bloqueio> Impressão digital, digite seu PIN e selecione "Efeito de animação de impressão digital". Agora escolha uma das três animações diferentes. Ou escolha não ter um.

Toque duas vezes para bloquear o telefone: Pressione e segure no papel de parede da tela inicial e pressione "Configurações iniciais", agora ative "Toque duas vezes para bloquear". Agora, sempre que você tocar duas vezes em uma área vazia da tela inicial, o OnePlus 7 Pro será bloqueado.

Crie aplicativos paralelos: se você possui contas pessoais e profissionais para vários aplicativos sociais e de messenger, pode ser realmente frustrante continuar alternando entre eles. Com aplicativos paralelos, você pode clonar o Facebook, Messenger, WhatsApp, Twitter e Instagram, entre outros, e ter um aplicativo para cada conta.

Vá para Configurações> Utilitários> Aplicativos paralelos e escolha qual dos aplicativos suportados você deseja duplicar. A versão paralela será adicionada à gaveta do aplicativo e indicada por um pequeno emblema laranja.

Alterar o número de colunas do aplicativo: toque e segure no papel de parede da tela inicial e clique em "Configurações iniciais" e depois em "Layout da tela inicial". Agora você pode escolher se deseja três, quatro ou cinco colunas de aplicativos na tela inicial.

Alterar o tamanho do ícone do aplicativo: no mesmo menu de layout da tela inicial, você pode escolher entre três tamanhos diferentes de ícones de aplicativos.

Alterar a forma do ícone do aplicativo: mantenha pressionado o papel de parede da tela inicial e toque em "Configurações iniciais" e depois em "Pacote de ícones". Isso permite que você escolha entre três opções padrão: OnePlus, Round e Square. Você também pode baixar pacotes de ícones de aplicativos personalizados da Play Store tocando na opção "Mais".

Personalizar ícones individuais: mantenha pressionado qualquer ícone de aplicativo e você verá um novo menu pop-up. Toque em "editar" e poderá alterar o nome / rótulo do aplicativo e optar por ter um estilo de ícone diferente para esse aplicativo único.

Desativar pontos de notificação: no mesmo menu de configurações da tela inicial, toque em "Pontos de notificação" e, quando desligar, você não aparecerá mais pontos nos ícones do aplicativo quando houver uma nova notificação aguardando.

Atalhos de aplicativos abertos : alguns aplicativos têm uma lista de atalhos que aparecem na tela inicial. Pressione e segure o ícone de um aplicativo para obter essas opções pop-up acima do ícone. Eles aparecem apenas em aplicativos compatíveis. Alguns não respondem dessa maneira.

Fixar atalhos do aplicativo na tela inicial: quando você exibir os atalhos do aplicativo, mantenha pressionado o que deseja fixar na tela e arraste-o para onde desejar. Agora você poderá executar essa ação apenas tocando no atalho que fica permanentemente na tela inicial.

Adicionar widgets à prateleira: a prateleira é uma tela personalizada que fica à esquerda da tela principal. Por padrão, ele possui uma caixa de ferramentas com atalhos de funções, clima, contatos recentes e aplicativos recentes exibidos, mas você pode adicionar praticamente qualquer outro widget que desejar, tocando no botão de configurações no canto superior direito, selecione "Widgets" e escolha seu widget desejado.

Personalizar widgets de prateleira : Na prateleira, você pode pressionar e segurar o widget superior para alterar o texto exibido ou optar por desativar as informações meteorológicas. Pressione e segure qualquer um dos outros widgets, depois arraste-os para reorganizar ou pressione o "X" vermelho para excluir esse cartão específico.

Desativar prateleira: por qualquer motivo, você pode simplesmente decidir que não deseja a prateleira. Para desativá-lo, vá para a tela inicial normal e toque e segure o papel de parede. Escolha "Configurações da casa" e mude a prateleira para a posição desligada.

Deslize para baixo para receber notificações: você pode acessar as notificações suspensas deslizando para baixo em qualquer lugar da tela inicial. Este gesto está ativado por padrão. Para desativar, mantenha pressionado o papel de parede da tela inicial, escolha "Configurações da tela inicial" e desative a opção "Deslizar para baixo".

Alterar o tamanho da exibição: Vá para Configurações> Tela> Tamanho da tela e mova o controle deslizante pela parte inferior da tela até que os ícones e o texto tenham o tamanho que você deseja que eles sejam.

Alterar ícone da bateria: Com o OxygenOS, você pode escolher as informações da bateria que deseja ver na barra de status. Vá para Configurações> Tela> barra de status, toque em "Estilo da bateria" e escolha qual ícone de bateria de estilo você gostaria.

Mostrar porcentagem da bateria: no mesmo menu da dica anterior, ative a opção "mostrar porcentagem da bateria".

Início rápido - Usando o Início rápido, você pode usar o sensor de impressão digital na tela para iniciar aplicativos. Vá para Configurações> Utilitários> Início rápido e ative-o. Agora toque em "Configurações de atalhos" e você pode adicionar vários atalhos de funções do aplicativo ou apenas atalhos para abrir o aplicativo. Como exemplos, você pode usá-lo com o Calendário para adicionar rapidamente um novo evento, com o calendário para tirar uma selfie ou criar um novo alarme ou timer no aplicativo de relógio, entre muitos outros. Você pode adicionar até seis atalhos diferentes de aplicativo ou função.

Para realmente usá-lo, mantenha o polegar sobre o sensor de impressão digital depois que o telefone for desbloqueado. Após cerca de meio segundo, a interface de inicialização rápida será exibida e você poderá deslizar para a função / aplicativo em que deseja mergulhar diretamente.

Use o botão liga / desliga para iniciar um assistente - Se desejar, você pode definir o botão liga / desliga para iniciar um assistente popular, como Alexa ou Google Assistant, quando pressionado por meio segundo. Vá para Configurações> Botões e gestos e ative a opção "Ativar rapidamente o aplicativo assistente".

Ativar gestos de botão home semelhantes ao Android Pie - Com o Android Pie, o OnePlus adotou um sistema de navegação baseado em gestos semelhante aos telefones Pixel. Usando um único botão inicial e a tecla Voltar. Se ainda não estiver ativado, vá para Configurações> Botões e gestos> Navegação e gestos e escolha a opção "Voltar, em casa".

Usando gestos "Voltar em casa" - Para usar esses gestos, um simples toque no botão de casa leva você para casa. Arrastá-lo para cima inicia a visualização de aplicativos recentes para exibir seus aplicativos em segundo plano. Arrastá-lo para a direita e para a esquerda alterna rapidamente entre o aplicativo em que você está e outro que está na sua memória recente.

Ativar navegação somente por gestos - No mesmo menu "Navegação e gestos", você verá uma opção chamada "Gestos de navegação". Se você ativar esse modo, não haverá botões virtuais na tela. Você controla seu telefone com uma série de furtos.

Usando a navegação apenas por gestos: uma vez ativado, deslize para cima a partir da borda inferior central da tela para voltar para casa, deslize para cima a partir da borda inferior direita para voltar para um aplicativo ou deslize para cima a partir da parte inferior central e segure o polegar / dedo no centro da tela até a exibição multitarefa / aplicativos recentes aparecer.

Traga de volta os botões tradicionais de navegação Android - Novamente, no mesmo menu, escolha a opção "Voltar, página inicial, recentes" e você trará de volta o tradicional sistema de navegação Android com três botões.

Ações personalizadas: No Oxygen OS, você pode atribuir funções secundárias a qualquer um dos botões na tela, esteja usando o sistema de gestos semelhante ao pixel ou o método tradicional de três botões. Cada botão pode ter duas funções secundárias, iniciadas por um toque longo ou um toque duplo rápido.

Existem sete opções no total, que incluem abrir aplicativos recentes, iniciar o assistente de pesquisa, desligar a tela, abrir a câmera, pesquisa por voz, abrir o último aplicativo usado, abrir a Prateleira, abrir e fechar o centro de notificações ou abrir e fechar a tela dividida. Você encontrará as opções no mesmo menu de configurações na opção "Personalização da barra de navegação".

Trocar ordem recente / anterior: por padrão - ao usar o modo de navegação tradicional - o botão esquerdo é o botão voltar e o botão direito é o botão de aplicativos recentes. Se você está mais acostumado a tê-los ao contrário, pode trocá-los. Basta alternar a opção "Trocar botões" no menu "Personalização da barra de navegação".

Controle deslizante de alerta: O outro botão no OnePlus 7 Pro é o controle deslizante de três posições na borda esquerda. Deslizar para baixo é regular, mostra-me todo o modo de notificações. No meio, está o modo prioritário, que impede a maioria dos aplicativos de enviar notificações. A posição superior é o silêncio total, que praticamente silencia tudo.

Você pode personalizar a opção Não perturbe indo para Configurações> Botões e gestos> Controle deslizante de alerta. Aqui você pode permitir alertas de determinados contatos.

Adicionar ou remover dados de impressão digital: Vá para Configurações> Segurança e tela de bloqueio e escolha "Impressão digital". Agora, "Adicione impressão digital" e siga o processo de captura de dados do dedo ou do polegar usando o sensor de impressão digital embutido que fica embaixo do painel da tela. Para remover uma impressão digital, basta tocar no ícone da lixeira / lixeira ao lado da impressão digital.

Fixação de tela: se você deseja bloquear um aplicativo específico na tela do telefone, pode fazê-lo indo para Configurações> Segurança e tela de bloqueio e escolhendo a opção de fixação de tela. Ligue a alavanca. Se você ativou os gestos de navegação, esta opção não está disponível.

Para bloquear qualquer aplicativo na tela, abra o aplicativo e vá para a tela de aplicativos recentes usando o método de navegação preferido. Agora toque nos três pontos ao lado do nome do aplicativo, acima do cartão de miniatura. Escolha "fixar" e ele será bloqueado para esse aplicativo. Para desafixar, toque e mantenha pressionados os botões home e back juntos.

Bloquear aplicativos: você pode manter os dados do aplicativo privados, bloqueando-os atrás de um desbloqueio de impressão digital. No menu de configurações Utilitários, escolha "App Locker" e escolha quais aplicativos você deseja adicionar. Agora, quando você abrir esses aplicativos, será solicitado seu padrão, PIN ou desbloqueio usando sua impressão digital.

Ocultar notificações de aplicativos bloqueados: na parte superior do menu App Locker, você verá uma opção para desativar as notificações. Ligue-o e agora nenhuma informação desses aplicativos será mostrada na tela de bloqueio.

Adicione dados de rosto ao desbloqueio facial: - Se você não o fez no processo de configuração, poderá adicionar os dados do rosto ao recurso Desbloqueio facial, indo para as configurações de Segurança e tela de bloqueio. Toque em "adicionar dados do rosto" e siga as instruções, apontando a câmera frontal para si mesmo.

Remover dados do rosto: este é o mesmo método acima. Se você tiver dados de rosto salvos, verá a opção "Remover dados de rosto". Toque para remover os dados do rosto da memória.

Iluminação de assistência para desbloqueio facial: a alternância na próxima opção ativa um recurso que iluminará a tela do telefone quando você estiver em uma situação de pouca luz, para que você ainda possa desbloquear o telefone.

Lembre-se do seu local de estacionamento: o OnePlus Shelf, que fica à esquerda da tela inicial principal, possui um novo recurso pelo qual você pode lembrar onde estacionou seu carro. Simplesmente deslize da esquerda para a direita para entrar na Prateleira e toque em "marcar localização" para fazer um registro GPS de onde você estacionou. Você também pode clicar em "tirar uma foto", o que também é útil se você estiver estacionando em ambientes fechados e não puder obter dados de localização precisos.

Faça uma pausa no Zen Mode: um dos novos recursos do OnePlus no Oxygen OS é chamado Zen Mode, que essencialmente obriga a desligar o telefone. Desça a tela de configurações rápidas e selecione Modo Zen. Antes de ativar, você confirmará que deseja definitivamente entrar no Modo Zen, porque, assim que você fizer, não terá acesso a aplicativos ou qualquer outra coisa no seu telefone, exceto chamadas de emergência e a câmera. Agora desligue o telefone por 20 minutos e aproveite a calma.

Gravação de tela: como parte da atualização do Oxygen OS, agora você pode gravar uma captura de tela do que está acontecendo no seu telefone. Você pode acessá-lo rapidamente, cortando a tela de configurações rápidas e certificando-se de que a opção Gravador de tela esteja em sua grade de blocos, basta tocar nela e um pequeno ícone de gravador aparece na tela.

Toque em gravar para iniciar rapidamente a gravação.

Gravador de áudio externo na tela: por padrão, a ferramenta de gravação de tela grava o áudio de qualquer aplicativo que esteja reproduzindo áudio no seu telefone. No entanto, você também pode gravar áudio externo através do microfone, por isso, se estiver fazendo um tutorial de aplicativo - por exemplo, ou jogando um jogo e fazendo um vídeo passo a passo - você pode gravar a si mesmo falando sobre ele ou apenas gravando sons ambientais.

Para ativar esse recurso, toque no ícone de configurações no pequeno ícone de gravação e escolha "fonte de áudio" e selecione "Áudio do microfone". Você também pode ter áudio, se preferir.

Ajustar a resolução e a qualidade do gravador de tela: se desejar, no mesmo menu de configurações, você pode escolher "Taxa de bits" ou "Resolução" para ajustar a qualidade da qualidade da captura. A taxa de bits varia de 1 Mbps a 20 Mbps, enquanto você tem quatro resoluções diferentes para escolher.

Ocultar operação de toque na gravação da tela: Novamente, nas configurações de gravação de tela, há uma opção para ativar / desativar a operação de toque. Com ele, ele grava um pequeno ponto redondo mostrando onde você está tocando na tela. Desligue-o se quiser ocultar isso.

Ativar chamadas Wi-Fi: com mais suporte oficial da operadora do que nunca, os telefones OnePlus agora podem ser usados para fazer chamadas e textos via Wi-Fi, desde que sua operadora suporte e seja uma opção no seu plano. Vá para Configurações> Wi-Fi e Internet> SIM e rede e toque no SIM 1 ou SIM 2 (com o qual você deseja usar o recurso). Na próxima tela, você verá uma alternância para chamadas Wi-Fi. Ligue.

Ative o modo de jogo Se você ficar chateado com as pessoas que o incomodam no WhatsApp enquanto tenta vencer os melhores tempos no Real Racing 3, ficará feliz em saber que agora há uma maneira de bloquear as notificações enquanto você joga.

Vá para a aba notificações / configurações, deslize o dedo e toque na opção Modo de jogo.

Personalizar e automatizar o jogo Não perturbe: Para programar esse recurso para ativar automaticamente jogos específicos, pressione e segure o bloco de configurações rápidas Jogos não perturbe que você acabou de tocar. Na próxima tela de configurações, você pode adicionar aplicativos específicos para acionar o recurso, bem como alternar a opção para que as chamadas sejam roteadas diretamente pelo alto-falante. A outra maneira de encontrá-lo é ir para Configurações> Utilitários> Modo de jogo.

Receba alertas de texto simples ao jogar: quando o Modo Jogo está ativado, você não recebe notificações por padrão. Mas você pode mudar isso. Nas configurações do Modo de jogo, escolha "Como mostrar notificações" e escolha "somente texto". A escolha de "Aviso" permite notificações regulares no estilo Android que podem ser bastante perturbadoras.

Opções de cartão SIM duplo: Assim como nos telefones OnePlus anteriores, há uma bandeja SIM dupla, o que significa que você pode ter dois cartões SIM no telefone ao mesmo tempo. Se você possui uma linha comercial e pessoal ou um SIM para duas operadoras diferentes, pode ser um recurso inestimável, especialmente se você souber que uma rede na sua área é melhor para velocidade de dados do que outra.

Em Configurações> Wi-Fi e Internet> SIM e rede, você pode escolher qual SIM é a opção preferida para dados móveis, chamadas ou mensagens de texto. Portanto, se um SIM tiver uma permissão de dados mais alta, você poderá defini-lo como seu SIM de dados principal.

Reordenar blocos rápidos: no Android N, o Google introduziu a capacidade de mover blocos de configurações rápidas no painel suspenso, mas o OnePlus possui esse recurso no Oxygen OS há um tempo. Desça o painel, como de costume, e toque no lápis abaixo do painel de configurações. Em seguida, você pode reordenar os blocos na tela para atender às suas preferências.

Gestos rápidos do OnePlus 7 Pro: como muitos telefones Android modernos, você pode ativar vários gestos para iniciar aplicativos ou funções. Vá para Configurações> Botões e gestos> Gestos rápidos e, em seguida, ative a capacidade de virar o telefone de frente para silenciar uma chamada, deslize com três dedos para tirar uma captura de tela, toque duas vezes para ativar o telefone ou desenhar II na fechadura tela com dois dedos para reproduzir ou pausar a música.

Além disso, você pode escolher os aplicativos a serem iniciados desenhando O, V, S, M ou W na tela de bloqueio.

Tire uma captura de tela longa: quando você estiver em uma página longa, poderá capturá-la fazendo uma captura de tela longa. Pressione o volume para baixo e o botão liga / desliga juntos, como de costume, e você verá uma pequena miniatura da captura de tela no canto inferior com a "captura de tela expandida" abaixo. Toque nessa opção e ela começará a fazer uma captura de tela longa da página em que você está.

Capturas de tela de marcação: Depois de capturar uma captura de tela, toque na pequena miniatura no canto. Isso leva a uma tela de edição onde é possível ajustar as propriedades da imagem, além de poder editar a imagem e desenhar / escrever nela.

Ovo de Páscoa: Por último, mas não menos importante, vá para a calculadora pré-instalada e digite "1 + =". Veja o que acontece.

