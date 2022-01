Virgin Media O2 confirma que manterá o roaming na UE livre

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Virgin Media O2 confirmou ao Pocket-lint que está mantendo o roaming gratuito nos estados da UE, enquanto os rivais reintroduzem as tarifas este ano.

No fim de semana surgiram histórias de que a empresa decidiu manter o benefício para seus clientes O2 e Virgin Mobile após o Brexit, embora as operadoras de telefonia móvel em países da UE provavelmente cobrem mais pelo uso da linha.

Isso significa que seus clientes podem usar dados, chamadas e textos sem nenhum custo extra em toda a Europa como antes, com as únicas restrições dependendo do plano. Se você tiver um limite de dados mensal, por exemplo, é o mesmo na UE e no Reino Unido.

A Virgin Media O2 também nos confirmou que o roaming gratuito da UE será mantido nas tarifas de pagamento mensal, somente SIM e pagamento conforme o uso.

Antes, pensava-se que apenas os planos de nível superior ofereceriam roaming gratuito, mas não é o caso.

"O roaming estará disponível para todos os clientes Virgin Mobile e O2 - PAYM, PAYG, SIMO - para que os clientes possam viajar para destinos em toda a Europa e usar seus dados, chamadas e mensagens de texto da mesma forma que fariam no Reino Unido", fomos informados por um porta-voz.

As outras grandes operadoras, Vodafone , EE e Three , irão introduzir tarifas de roaming na UE nos próximos meses, optando por oferecer passes diários a partir de £ 2 por dia e, no caso da Vodafone, pacotes de longo prazo que podem reduzir a tarifa a toque.

Escrito por Rik Henderson.