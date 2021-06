O2 nega que as tarifas de roaming da UE estejam retornando - limite de 25 GB introduzido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A O2 está tendo que afastar as críticas de alguns meios de comunicação de que as tarifas de roaming da UE estão voltando após o Brexit.

A rede está de fato introduzindo uma cobrança, mas somente depois que uma permissão de 25 GB foi usada. Portanto, não é um retorno às caras tarifas de roaming de alguns anos atrás. Dentro da UE, os operadores ainda podem fazer o que a O2 fez e implementar um limite de uso justo.

A cobrança subsequente da O2 se você ultrapassar o limite de 25 GB é de £ 3,50 por GB.

Esse custo é, no entanto, maior do que a UE permite dentro de suas regras: "Se uma pessoa atingir o limite, ela pode continuar a usar dados em roaming por uma taxa muito pequena: reduzido para 3 € / GB (+ IVA) em 2021 e será ainda mais reduzido para 2,5 € / GB + IVA em 2022. "

Portanto, se você é um usuário realmente pesado de dados e ultrapassa o limite de 25 GB, você de fato estará pagando mais após o Brexit do que pagaria se o Reino Unido tivesse permanecido na UE.

A O2 disse à Pocket-lint em um comunicado que "menos de 1% de nossos clientes do Pay Monthly atingem qualquer lugar perto de 25 GB durante viagens ocasionais à Europa.

"Se a permissão mensal de dados de um cliente no Reino Unido for superior a 25 GB, a partir de 2 de agosto ele terá um limite de roaming de 25 GB em nossa Zona Europa. Isso significa que ele pode usar até 25 GB de sua permissão sem custo extra - enviaremos uma mensagem de texto se eles chegam perto do limite, e novamente se o alcançam.

"Um cliente ainda pode usar dados se atingir nosso Limite de Roaming, mas será cobrado £ 3,50 / GB."

Escrito por Dan Grabham.