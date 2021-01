O lançamento 5G da O2 atinge a marca de 150 locais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após o anúncio anterior de que tinha mais de 100 locais habilitados para 5G pouco antes do lançamento do iPhone 12, a O2 UK aumentou este número para 150 antes do lançamento do Samsung Galaxy S21 hoje.

Isso está lá com a maioria das quantias de outras redes, melhor do que algumas - EE agora está em 125 - mas a palavra localização precisa ser entendida com um pouco de liberdade; a realidade é que ambas as redes estão lado a lado.

A rede 5G da O2 agora está ativa em novos locais como Cheltenham, Doncaster e Southampton. Também está aumentando sua pegada 5G em cidades maiores, como Londres, Birmingham, Glasgow, Bristol, Liverpool e Manchester.

A implantação de todas as redes cresceu em 2020, mas ainda em um ritmo mais lento do que qualquer uma delas havia planejado devido à situação atual em que todos nos encontramos. 2021 já está vendo as redes reforçarem suas redes 5G e oferecerem muitos mais dispositivos 5G - a lista da O2 agora possui mais de 30 aparelhos 5G.

A O2 recentemente prometeu 40 GB extras de dados para famílias que estudam em casa. Também está envolvido no programa 5G Create do Departamento de Cultura, Mídia e Esporte, onde está trabalhando em um projeto de teste para melhorar a experiência dos torcedores na Arena O2.

Chamado de O2 Project Vista, a ideia é explorar como o 5G pode ser usado em uma área ou estádio para fornecer replays instantâneos em vários ângulos por meio de smartphones durante os eventos. Então você pode estar no futebol ... e ver aquela penalidade contenciosa em seu próprio dispositivo.

O programa 5G Create também está por trás do novo aplicativo AR para acompanhar a próxima série da BBC Earth, The Green Planet, que cobrimos ontem .

Escrito por Dan Grabham. Edição por Rik Henderson.