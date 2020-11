Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não há melhor momento do que a Black Friday para comprar um dos melhores e mais recentes smartphones por menos, e a O2 anunciou uma infinidade de negócios para tentar atraí-lo a trocar de aparelho.

A economia é caracterizada por reduções no iPhone 12 e no Samsung Galaxy S20, embora haja muito para explorar, incluindo descontos em modelos como novos, descontos em smartwatches e ofertas em tablets. Melhor ainda, você terá até 2 de dezembro para se decidir.

Se você conseguiu resistir no iPhone 12, sua paciência será recompensada com uma pequena, mas valiosa economia - a O2 está reduzindo até £ 180 com o modelo de 64 GB, deixando você com menos de £ 50 por mês e £ 80 custo inicial para desembolsar. Incluídos nesse pacote estão dados ilimitados, bem como seis meses de Deliveroo Plus, até 12 meses Disney + e 12 meses de Apple TV +.

• Veja a oferta do iPhone 12 na O2 - economize £ 180

Se você ainda quer um iPhone, mas não gosta do modelo mais recente, a O2 também oferece ofertas no iPhone SE de 64 GB ( economize até £ 200 ). E se você nem mesmo precisa de um novo telefone, há vendas Like New para explorar, com a O2 oferecendo o iPhone 7 por £ 10 à vista, £ 14,78 por mês com 1 GB de dados e seis meses de Disney + incluídos.

Há também o mais recente iPhone XR , que pode ser seu por £ 30 à vista, £ 19,70 por mês com 1 GB de dados e seis meses de Disney + como parte do acordo.

Os fãs do Android também são atendidos, com o Samsung S20 5G disponível com uma economia gigantesca - os compradores em potencial precisam apenas arcar com o custo inicial de £ 50 e a taxa mensal de £ 45, em troca, recebem dados ilimitados e uma economia geral de até £ 400

• Veja a oferta do Samsung S20 na O2 - economize £ 400

Como no iPhone, também existem opções Like New na Samsung. Se você preferir pagar menos e quiser que o Galaxy S9 seja seu, você só terá que pagar £ 20 à vista e mais £ 21,37 por mês, proporcionando uma economia geral de até £ 144.

Como todos esses negócios vão até o início de dezembro, como mencionamos acima, é improvável que haja mais surpresas à medida que avançamos no período da Black Friday. Então, se você está no mercado para um novo telefone através da O2, é hora de puxar o gatilho.

Escrito por Conor Allison.