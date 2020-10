O2 agora tem mais de 100 vilas e cidades do Reino Unido habilitadas para 5G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A O2 juntou- se à EE ao ter mais de 100 locais habilitados para 5G no Reino Unido um ano após o lançamento. É um grande passo em relação a junho, quando quebrou a marca de 60 locais .

O momento do anúncio é significativo, já que o iPhone 12 e o iPhone 12 Pro estão à venda nesta sexta-feira . A O2 diz que agora oferece 28 dispositivos habilitados para 5G no total.

A rede diz que seu lançamento 5G está adiantado e um monte de novos locais estão agora ao vivo, incluindo Milton Keynes, Ipswich e Chelmsford, perfazendo 108 no total. A O2 está usando tecnologia da Nokia e da Ericsson e compartilha algumas infra-estruturas de rede com a Vodafone, portanto, esperamos outro anúncio de lançamento da rede vermelha em breve.

Derek McManus, COO da O2 disse: “Quando lançamos o 5G em outubro passado, dissemos que era o primeiro passo em uma jornada. Um ano depois, fizemos alguns progressos incríveis. ”

A O2 está testando vários casos de uso de 5G, incluindo o Projeto Darwin, um teste de quatro anos junto à Agência Espacial Europeia e baseado no Harwell Science and Innovation Campus em Oxfordshire. O laboratório testa veículos conectados e autônomos (CAVs) que usam comunicações 5G e via satélite. Ele também trabalhou com o NHS para testar uma clínica sobre rodas habilitada para 5G, que atende lares de idosos em Glasgow.

Aberdeen, Ashford, Aughton, Aylesbury, Banstead, Basildon, Beaconsfield, Bedford, Belfast, Birmingham, Blaydon, Bradford, Bridge of Don, Brighton, Bristol, Bury St Edmunds, Byfleet, Cambridge, Cardiff, Chadwell St Mary, Chatham, Chelmsford, Field, Chipstead, Colchester, Coventry, Dartford, Derby, Dewsbury, Doncaster, Dundee, Durham, Dyce, Eastbourne, Edimburgo, Epsom, Esher, Eton e Windsor, Gateshead, Gatton Bottom, Gillingham, Glasgow, Gravesend, Greys, Great Yarmouth, Halifax, Harlington, Harlow, Hemel Hempstead, Hextable, High Wycombe, Hove, How Wood, Huddersfield, Hull, Ipswich, Jarrow, Leeds, Leicester, Lincoln, Lisburn, Liverpool, London, Longford, Loughborough, Lowestoft, Luton, Manchester, Mansfield , Middlesbrough, Milton Keynes, Morley, Newcastle Upon Tyne, Newtownabbey, North Shields, Northampton, Norwich, Nottingham, Nuneaton, Orpington, Oxford, Peterborough, Plymouth, Rainham, Redhill, Rotherham, Royal Tunbridge Wells, Rugby, Sheffield, Shepperton Green, Slough, Então uth Shields, Southend-On-Sea, Staines, Stevenage, Stockton, Stoke-on-Trent, Sunbury, Sunderland, Thundersley, Tynemouth, Warrington, Washington, Weybridge, Whickham, Whitley Bay, Worthing, York.

