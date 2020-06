O2 anuncia 5G em mais cidades do Reino Unido, agora com 60 locais cobertos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A O2 anunciou o 5G em mais 40 locais, elevando o total de locais cobertos para 60. Originalmente, tinha como alvo 50 locais até o verão de 2020.

Essa é uma extensão do total anterior da empresa, que ficou em 20 no início do ano, embora a O2 ainda esteja atrás de EE e Três em termos de número de vagas cobertas. Os números simples não são a imagem completa, porque a quilometragem coberta varia muito.

Como o Three, a O2 não cobra um prêmio pela conectividade 5G, mas é claro que você precisará de um telefone habilitado para 5G . E o 5G da O2 inclui também sua tarifa Ilimitada, com navegação ilimitada de dados, bem como seus planos personalizados existentes.

A O2 diz que está trabalhando com a Ericsson e a Nokia em equipamentos 5G, embora todo mundo tenha alguns equipamentos da Huawei em sua rede.

O2 5G agora está disponível nos seguintes locais: Aberdeen, Ashford, Banstead, Basildon, Belfast, Birmingham, Bradford, Brighton, Bristol, Cardiff, Chatham, Chesterfield, Coventry, Dartford, Derby, Dundee, Eastbourne, Edimburgo, Esher, Gateshead, Gillingham, Glasgow, Grays, Hemel Hempstead, Huddersfield, Casco, Leeds, Leicester, Lisburn, Liverpool, Londres, Lowestoft, Luton, Manchester, Mansfield, Middlesbrough, Newcastle Upon Tyne, Newtownabbey, North Shields, Northampton, Norwich, Nottingham, Oxford, Peterborough, Plymouth, Rainham, Redhill, Rotherham, Sheffield, Slough, South Shields, Stoke-on-Trent, Sunbury, Sunderland, Thundersley, Warrington, Weybridge, Windsor, Worthing e York.

Curiosamente, a O2 também anunciou seu lançamento da tecnologia LTE-M baseada em 4G, a primeira no Reino Unido, o que é um grande negócio para a própria O2. Três também experimentou a tecnologia.

Porém, não é realmente para dispositivos de consumo - será usado para coisas como leituras remotas de medidores, rastreamento de remessas ou relatórios de espaço livre em um estacionamento.

No mês passado, a O2 e a Virgin Media confirmaram sua intenção de fundir e formar um rival considerável da BT / EE.