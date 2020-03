Metrô de Londres recebe sinal 4G em plataformas e trens

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Transport for London adicionará conectividade móvel a uma parte de sua rede ferroviária subterrânea a partir de amanhã, quarta-feira, 18 de março de 2020.

Ele planeja incluir conectividade móvel 4G em toda a rede Tube, em túneis e plataformas, com a conclusão dos trabalhos por volta de 2025. Isso permitirá que os passageiros usem seus telefones quando viajam em trens.

No entanto, o primeiro trecho de tunelamento para obter conectividade 4G é na parte leste da linha do Jubileu.

Uma parceria com a O2 , a EE e outros fornecedores resulta em um teste que vai de Westminster a Canning Town. Deve permitir o uso de dados de telefone celular através de túneis e plataformas nessa parte da rede.

As bilheterias e corredores nas estações na zona de lançamento também serão cobertos por sinais 4G, com a exceção atual da London Bridge e Waterloo. Todas as plataformas e túneis da Linha Jubileu terão acesso 4G até o final de 2020.

"O piloto nos permitirá continuar trabalhando lado a lado com o TfL e outras operadoras de rede, para trazer conectividade aos passageiros em Londres", disse o diretor de operações da O2, Derek McManus.

"Essa colaboração exclusiva se baseia no recente anúncio da Rede Rural Compartilhada , mostrando como o setor de telecomunicações está liderando uma Grã-Bretanha móvel mais conectada".

A TfL afirma que o período de teste fornecerá informações valiosas sobre o uso e a demanda de dados, para que as operadoras móveis entendam o que é necessário para uma implementação mais ampla. A licitação para construir e manter toda a rede será aberta, com o contrato final a ser concedido até o verão de 2020.

Atualmente, a Virgin Media fornece conectividade Wi-Fi em 260 estações de metrô de Londres - instaladas pela primeira vez em 2012 . Isso continuará e complementará a conectividade móvel.