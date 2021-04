Reino Unido investigará aquisição da ARM pela Nvidia por motivos de segurança nacional

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foi anunciado em setembro passado que o designer de chips ARM do Reino Unido estava sendo adquirido pela gigante norte-americana Nvidia.

Mas o negócio estava sujeito à aprovação regulatória e agora o governo do Reino Unido decidiu intervir com base na segurança nacional - embora não esteja claro quais "questões de segurança nacional" poderiam ser, dado que a empresa foi propriedade total de um japonês empresa nos últimos quatro anos. Como a Softbank, a Nvidia é uma empresa pública.

"Como uma próxima etapa e para me ajudar a reunir as informações relevantes, a autoridade de concorrência independente do Reino Unido irá agora preparar um relatório sobre as implicações da transação, o que ajudará a informar quaisquer decisões futuras", disse o Ministro Digital do Reino Unido Oliver Dowden, que emitiu um aviso de intervenção antes da sonda.

O lendário designer de chips britânico ARM está sendo comprado pela Nvidia, sujeito à aprovação governamental e regulatória.

A Nvidia atualmente projeta chips baseados na tecnologia ARM, além de seu negócio gráfico de enorme sucesso e outros esforços em veículos autônomos e muito mais.

A ARM cresceu dos dias de seu processador Advanced RISC Machine dentro das máquinas BBC e Acorn dos anos 80 para se tornar uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Tem sede em Cambridge, Reino Unido.

Sua tecnologia - que licencia para outros fabricantes, como Apple, Samsung e Qualcomm - é usada em cerca de 95 por cento dos smartphones e tablets e será mais usada em PCs, pois a Apple lança seus próprios processadores para Mac e em PCs com Windows usando Processadores Qualcomm .

Depois de se tornar uma empresa de capital aberto, ela passou a ser propriedade da japonesa SoftBank. No entanto, a Nvidia se lançou em um negócio de US $ 40 bilhões.

Se será aprovado é assunto para debate. E, é claro, há potencial para que a tecnologia da ARM seja mais permanentemente negada às empresas chinesas como parte da guerra comercial EUA-China.

A Nvdia diz que está comprometida em manter os negócios da ARM no Reino Unido, o que faz sentido dada a quantidade de conhecimento técnico dentro e ao redor da base da empresa em Cambridge. Mas, será interessante ver como isso se desenrola ao longo do tempo com o fim do período de transição do Brexit no horizonte.

O fundador da empresa, Hermann Hauser, sugeriu no programa Today da Radio 4 que a mudança é "um desastre absoluto para Cambridge, o Reino Unido e a Europa".

"Se centenas de empresas do Reino Unido que incorporam ARM [tecnologia] em seus produtos quiserem vendê-lo e exportá-lo para qualquer lugar do mundo, incluindo a China - que é um grande mercado - a decisão sobre se terão permissão para exportar será feita em na Casa Branca e não em Downing Street ", disse ele.

A Nvidia, no entanto, é compreensivelmente mais otimista e positiva: "A sede da ARM permanecerá em Cambridge e continuará a ser a base do ecossistema de tecnologia do Reino Unido. A Nvdia manterá o nome e a forte identidade de marca da ARM", disse o fundador e CEO da Nvdia, Jensen Huang em uma declaração .

"A ARM nos dá a massa crítica para investir no Reino Unido. Vamos construir um centro de pesquisa de IA de classe mundial em Cambridge.

"Unindo a computação de IA da Nvdia com o vasto alcance da CPU da ARM, vamos envolver a oportunidade gigante de IA adiante e avançar na computação a partir da nuvem, smartphones, PCs, carros autônomos, robótica, 5G e IoT."

Ironicamente, a SoftBank também possuía anteriormente uma participação na Nvidia, que vendeu em 2019.

