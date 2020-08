Nvidia em negociações avançadas para comprar o principal designer de chips Arm

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Faz algumas semanas que descobrimos que a Nvidia estava interessada em adquirir a Arm e parece que as negociações estão em um estágio avançado, de acordo com uma fonte da Bloomberg. Também parece que o atual proprietário, a Softbank, também quer manter uma participação na empresa.

A Arm, com sede no Reino Unido, é uma empresa significativa porque seus designs de chips estão dentro da grande maioria dos dispositivos móveis - mais de 95% dos processadores móveis em todo o mundo são baseados em seu trabalho, incluindo os projetados pela Apple, Samsung, Huawei e Qualcomm.

Os próprios chips Tegra da Nvidia também se baseiam nesses designs, mas, embora a Nvidia tenha feito algum progresso com esses chips em termos de tablets Android, a fraca participação no mercado de tablets Android geralmente significava que ela não conseguia se firmar no mercado de dispositivos móveis .

A Nvidia seria uma empresa muito mais forte para a aquisição, especialmente considerando que parece haver uma mudança definitiva na computação, afastando-se dos processadores tradicionais Intel e AMD em direção a chips baseados em ARM com maior eficiência de energia - a Apple planeja desenvolver seus próprios chips Mac baseados no Arm projetos, enquanto a Qualcomm também lança chips Snapdragon específicos para laptops.

A Nvdia tem se saído bem recentemente, refletida no aumento do preço das ações.

Há duas semanas, a Bloomberg sugeriu que a Apple e o SoftBank discutiam com o objetivo de comprar a Arm, mas o modelo de licenciamento da Arm não se encaixava no modelo de software-hardware-serviços da Apple.

O braço foi originalmente retirado do marcador de computador britânico Acorn. Seu nome se origina do processador Advanced RISC Machine dentro das máquinas BBC / Acorn da década de 1980/90.

Escrito por Dan Grabham.