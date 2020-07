O ARM está prestes a ser comprado pela Nvdia?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nvidia poderia estar concorrendo para comprar o designer britânico de chips móveis ARM? Certamente parece que sim e que poderia ter implicações para o futuro do design de chips para celulares.

Mais de 95% dos processadores móveis usados globalmente são baseados em projetos de ARM em vários graus, incluindo os chips da série A da Apple, Snapdragon da Qualcomm e Exynos da Samsung.

Além disso, a Nvidia estaria em uma posição forte para levar a luta da computação para a Intel - especialmente porque os planos da Apple de desenvolver seus próprios chips para Mac são baseados em projetos ARM.

Já se sabe há algum tempo que o atual proprietário da SoftBank está tentando alienar a ARM ou listá-la publicamente - pagou US $ 32 bilhões pela empresa em 2016. A Bloomberg diz que está em contato com "pessoas com conhecimento do assunto" que não têm não mencionou outros compradores em potencial.

A Bloomberg sugere que a Apple e o SoftBank mantiveram discussões com vistas a uma compra, mas o modelo de licenciamento da ARM não se encaixaria tão bem nos negócios de serviços de hardware e software da Apple.

Curiosamente, a SoftBank possuía anteriormente uma participação na Nvidia que vendeu em 2019.

É provável que haja um interesse maior na aquisição da ARM, que cresceu de raízes minúsculas do processador Advanced RISC Machine dentro das máquinas da BBC e da Acorn dos anos 80 para uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, ainda com sede em Cambridge, Reino Unido.