Nada é Carl Pei quer levar a luta para a Apple e o iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A linha do iPhone da Apple já tem alguma concorrência do telefone Nothing Phone (1), mas está voltada para o fim do orçamento do mercado - isso está prestes a mudar.

Concorrer com o orçamento do iPhone SE é uma coisa, mas Carl Pei do Nada diz que o próximo passo é competir com a Apple na ponta superior de seu mercado. Um telefone de bandeira pode estar a caminho e, o mais importante, Pei diz que Nada está pronto para levá-lo até a porta da Apple. Nada está pronto para vender um telefone nos Estados Unidos.

"Agora estamos em discussões com algumas transportadoras nos EUA para potencialmente lançar um produto futuro lá", disse o co-fundador da OnePlus em entrevista à CNBC.

O telefone Nothing Phone (1 ) não está disponível nos Estados Unidos com a Pei apontando as complicações que as operadoras locais acrescentam aos procedimentos. Entretanto, ele agora pensa que a OnePlus está pronta para mergulhar seus dedos dos pés nesse mercado, e enfrentar a Apple está na agenda. Se isso não acontecer agora, Pei acha que será cada vez mais difícil para Nada e outras empresas competir.

"Pode haver um momento em que a Apple seja como 80% do mercado geral e isso simplesmente não deixa espaço suficiente para que os fabricantes baseados no Android continuem jogando", diz Pei. Se Nada pode realmente competir com a Apple, mas mais concorrência é sempre uma coisa boa para um mercado que em vários momentos sentiu como se estivesse sendo costurado pela Apple e Samsung.

A linha Pixel do Google se tornou um go-toto para muitas pessoas e o fabricante do Android finalmente começou a melhorar seu jogo em termos de qualidade e publicidade. Mas com tantos grandes OEMs Android desvanecendo-se na obscuridade, todos os olhos estarão voltados para Nada para ver se ele pode evitar fazer o mesmo.

Escrito por Oliver Haslam.