A primeira versão beta aberta do Android 13 para o telefone Nothing Phone (1) chegará dentro de duas semanas de acordo com Carl Pei - e alguns podem instalá-lo hoje.

Aqueles que possuem um Nothing Phone (1) estarão sem dúvida ansiosos pelo dia em que poderão instalar a última versão do Android do Google nele. Pei diz que a actualização estará disponível em "beta aberto dentro de duas semanas", enquanto um beta fechado está agora disponível, embora ele não tenha explicado como as pessoas podem entrar no sistema.

De facto, não é realmente claro como as pessoas irão instalar a versão beta quando o período aberto começar, mas podemos certamente esperar que haja mais informação disponível dentro desse período de duas semanas. Afinal de contas, porquê mencionar a fase beta aberta se vai ser difícil aderir? Também não temos qualquer informação real sobre quais as regiões que serão incluídas quer no beta fechado, quer no beta público.

Nada tinha já dito que o Android 13 está a chegar ao telefone num estado totalmente completo no início de 2023. Foi também sugerida uma janela para o lançamento do primeiro beta no final de 2023 e parece que Nada foi capaz de acertar nessa janela praticamente sem qualquer efeito.

Embora algumas pessoas estejam compreensivelmente a apontar para outros lançamentos do Android 13 e a dizer que Nada vem de trás, pelo menos está a acontecer - e com o calendário de lançamento anteriormente agressivo do Nada, só podemos esperar que o programa beta se mova a um ritmo antigo e justo.