Nada pode fazer um telefone (1) Lite sem LEDs na parte de trás

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O primeiro telefone de nada foi muito tempo, com infinitas gotas de informação sobre ele chegando às manchetes antes de ser lançado no início deste ano.

A coisa mais original do telefone é seu chamado sistema Glyph, um arranjo de LEDs na parte traseira que permite ver os alertas de notificação.

É um pouco de funcionalidade que, na verdade, achamos que não acrescentou uma grande quantidade no lado prático em nossos testes, mas pode não ser tão central para a ética de design do Nada como você pensaria.

Um relatório do The Mobile Indian afirma que o Nothing já está realmente trabalhando na próxima versão do Phone (1), e que a maior diferença externa será a perda das luzes do Glyph.

Também faltaria o carregamento sem fio, e o telefone também poderia acabar sendo um pouco menor.

O telefone aparentemente será uma versão ainda mais econômica de design semelhante, trazendo o preço para baixo como tantas versões Lite nos últimos anos.

Dado o quanto o fundador Carl Pei negociou sobre a idéia de que Nada vai fazer as coisas de forma diferente, imediatamente após seu primeiro telefone com uma versão Lite representaria uma mudança de estratégia algo surpreendente.

Embora sem dúvida faça sentido comercial, assim como a decisão OnePlus agora deve fazer, não é exatamente o conjunto inovador de táticas que nos foi prometido.

Ainda assim, por enquanto, esta não é obviamente uma informação confirmada, por isso, talvez se revele um pouco abrangente quando eventualmente descobrirmos o que virá depois do Nada.

Escrito por Max Freeman-Mills.