Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quase certamente não é exagero dizer que o telefone Nada (1 ) se tornou um dos smartphones mais badalados e mais procurados do mercado quando foi lançado.

Fervido até o básico, é um telefone de médio alcance, mas que se destaca da multidão graças a seu design transparente único e à série de tiras de LED - chamadas Glyphs - que se acendem na parte de trás.

Estes, por padrão, são projetados para iluminar para notificações e também podem ser usados como uma luz de enchimento de câmera ou até mesmo indicar o nível de carga da bateria. Mas provavelmente não é surpresa que elas também sejam capazes de mais.

Há algo como um ovo de páscoa embutido no software do Nothing phone que permite usar estas luzes na parte de trás para piscar e pulsar em sincronia com a música tocando através dos alto-falantes do telefone.

Como consertar seu vídeo corrompido e prepará-lo para carregar com Stellar Por Pocket-lint International Promotion · 13 Janeiro 2021 Este excelente software o ajudará a resgatar arquivos corrompidos.

O recurso foi descoberto por Dylan Roussel no Twitter, e é bastante fácil de ativar.

Há uma possibilidade muito real de que este recurso venha a fazer parte das configurações principais como padrão, mas na hora de escrever, é um recurso oculto que requer que você pule através de alguns pequenos arcos. Veja aqui como ativá-la:

Abra o aplicativo do telefone, e "Adicionar contato". Criar um contato chamado 'Abra' e salvá-lo Agora abra Configurações > Interface Glyph > Toques de chamada Selecione 'Adicionar um contato' e escolha 'Abra'. Escolha qualquer toque personalizado para esse contato e clique em "Salvar".

Depois de passar por este processo, você verá agora uma opção 'Visualização de música' no menu de configurações da 'Interface Glyph'. Toque nele e, em seguida, ative o recurso.

Agora, quando você tocar música através dos alto-falantes do telefone e virar o telefone de cabeça para baixo, você verá as luzes LED pulsando para a música. É muito legal, experimente.

Escrito por Cam Bunton. Edição por Britta O'Boyle.