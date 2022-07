Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Dbrand certamente não se assusta com a controvérsia. Depois de ter cometido uma falta com os advogados da Sony com sua gama de placas de rosto personalizadas PlayStation 5, agora está tendo uma punhalada no Nada.

Ela revelou uma gama de peles e casos para iPhone, Pixel e Samsung Galaxy S22 que lhes dão um facelift (1) estilo de telefone distintamente Nada.

E, para ser ainda mais atrevido, ele chamou sua nova linha de acessórios de "Algo".

O Something Skin está atualmente disponível para o Apple iPhone 13 Pro Max, Google Pixel 6 Pro, e Samsung Galaxy S22 Ultra. Você também pode adquirir um para o carregador MagSafe da Apple.

As peles do telefone custam US$ 24,95 cada.

A pele se aplica diretamente na parte traseira de seu aparelho (ou na frente, no caso do carregador) e faz parecer que você pode ver vagamente as partes internas. Você também obtém um desenho semelhante ao glifo do telefone Nada.

É muito irônico no caso do iPhone, já que muitos acreditam que o dispositivo Nada se parece com a parte de trás do aparelho da Apple de qualquer forma.

Cada um dos dispositivos móveis também pode ser equipado com um estojo Something Case, que custa a partir de US$ 49,90.

Não temos certeza absoluta de quanto tempo as peles e estojos estarão à venda. A própria marca Dbrand incluiu uma descrição divertida do produto que admite "plágio": "Alguns podem nos acusar de roubo". Aqui está nosso contador: não roubamos nada", diz ele.

Todos eles estão disponíveis no próprio website da Dbrand.

