O telefone Nada (1) agora é oficial, mas você já sabe tudo sobre ele

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nada foi divulgado por telefone (1), foi rebaixado pelo YouTubers de alto nível, foi exibido pela própria empresa, deixando poucas surpresas para o dia do lançamento e o anúncio oficial deste dispositivo tão badalado.

Tem sido uma campanha de propaganda propaganda só igualada pela OnePlus, o que não é surpresa, visto que o fundador do Nada - Carl Pei - foi o co-fundador do OnePlus.

A coisa mais única sobre o telefone do Nada (1 ) foi amplamente mostrada, com um vidro transparente atrás revelando mais textura e detalhes sob a superfície do que você encontrará em outros dispositivos.

Isto é impulsionado pela Interface Glyph do Nada, uma coleção de tiras de LED que estão ligadas a notificações, permitindo a iluminação da parte de trás do telefone em várias condições. Novamente, você já deve ter visto tudo isso.

Caso contrário, esta é uma construção típica de smartphone com frente e traseira do Gorilla Glass Victus, com uma faixa de alumínio reciclado ao redor do exterior do telefone. Ele tem uma classificação IP53.

Foi comparado ao iPhone, e com um botão de energia e controles de volume que são da mesma forma que os modelos recentes do iPhone, é pouco provável que essa comparação termine.

Há um display plano oferecendo taxas de atualização de 60-120Hz (com chaveamento automático), com resolução de 2400 x 1080 pixels, ou 402ppi. É um visor OLED, com uma taxa de amostragem por toque de 240Hz e suporte para HDR.

Sentado no coração do telefone está o Snapdragon 788G+, com opções para 8/128GB, 8/256 ou 12/256GB. Há uma bateria de 4500mAh que suporta carga com fio de 33W e carga sem fio de 15W. Ela também oferece carga reversa a 5W.

Isto é um pouco mais único, pois é normalmente reservado para dispositivos de bandeira e nada teve que personalizar o Snapdragon 788G+ para tornar isto possível.

Quando se trata das câmeras, há duas lentes na parte de trás e ambas são de 50 megapixels. A câmera principal tem um sensor Sony IMX766, enquanto o ultrawide oferece um sensor Samsung JN1. Não há lentes de lixo que sejam refrescantes - já que muitos telefones neste suporte têm lentes macro de baixa qualidade e outros artifícios.

Há uma câmera frontal de 16 megapixels.

Quando se trata de software, o telefone é fornecido com Android 12, que está relativamente próximo ao estoque. O Nada UI dá alguns elementos personalizados e incluirá algumas das características mais exclusivas, como um Quick Setting para acessar seu Tesla e uma Galeria NFT para exibir seus ativos digitais.

Mas uma das coisas que você provavelmente não sabia é o preço. O telefone Nada (1) custará a partir de £399, colocando-o em concorrência direta com os produtos como o Pixel 6a e o Samsung Galaxy A53. Ele estará disponível a partir de 21 de julho de 2022 em vendas abertas, da Amazon, Smartech na Selfridges, e da O2 como parceira exclusiva da rede britânica.

Nada confirmou também que terá um pop-up no Reino Unido, baseado no Covent Garden, vendendo um número limitado de aparelhos.

Escrito por Chris Hall.