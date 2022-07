5 características únicas do telefone Nada (1)

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Carl Pei tem dito que a tecnologia é enfadonha e que a missão de Nada é tornar a tecnologia excitante novamente. Com o lançamento do telefone Nada (1), a maior parte do plano do Nada se encaixa no lugar.

Mas quanto deste telefone é único? Não é exatamente o mesmo que qualquer outro smartphone Android de médio alcance?

Aqui estão algumas características únicas que o tornam único.

A parte de trás do telefone é Gorilla Glass 5 (assim como a frente) e é transparente. Isso significa que você pode ver através da parte de trás em alguns dos funcionamentos do telefone. Nada teve que considerar o projeto geral para garantir que houvesse algo para ver - e há texturas e elementos visíveis sob o vidro que você nunca verá em outro telefone.

Ok, então a parte traseira transparente ajuda a Interface Glyph - o sistema de iluminação traseira - mas isso poderia ter sido feito sem transparência. A Interface Glyph usa tiras de LEDs iluminadas para alertá-lo sobre várias coisas - como notificações, carregamento ou Google Assistant - mas também pode funcionar como uma luz de preenchimento para a câmera. Já vimos telas traseiras em telefones de jogos antes, mas nada como isto - certamente faz com que o telefone se destaque.

Sim, você não compra o telefone para a embalagem, mas se você quiser ser notado, projete o que seu telefone vem dentro. Com as tiras de lágrima limpas na embalagem fina, há uma sensação premium para a experiência de desencaixotamento que desmente o preço acessível deste telefone.

Se você usou o Android por algum tempo, você saberá que as configurações rápidas são ótimas. Exceto quando você ficar abrindo mais menus para desligar o Wi-Fi, porque o Google decidiu mover a Configuração Rápida. Nada a UI oferece uma alternância deslizável para dados móveis, Wi-Fi e hotspot. Tão simples, mas tão útil.

Normalmente quando você quer um telefone novo, basta sair e comprá-lo. Nada quer que você salte pelos aros. Primeiramente, se você estiver nos EUA ou no Canadá, ele não estará à venda para você. Por quê? Porque custa muito para lançar aparelhos nos EUA. Mas isso é apenas o começo. Haverá um sistema de convites para pré-encomendas, então você terá que se juntar a uma lista de espera. Mas será atingido as vendas abertas em 21 de julho de 2022 (no Reino Unido) e com uma série de varejistas, deverá então ser mais fácil conseguir um.

Escrito por Chris Hall.