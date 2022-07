Nada evento de lançamento por telefone (1): Como assistir ao Return to Instinct

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - É justo dizer que o telefone Nada (1) pode ser o telefone mais tímido a ser lançado nos últimos 5 anos. Há uma enorme expectativa em torno deste dispositivo, com o Nada perseguindo a linha de que este será o coração de seu novo ecossistema de dispositivos projetados para tornar a tecnologia interessante novamente.

Veja como você pode assistir o evento ao vivo, com Carl Pei lançando este novo smartphone.

O evento Return to Instinct está programado para 12 de julho de 2022 às 16:00 BST. Aqui estão os horários e datas internacionais:

San Fransisco - 08:00 PDT

Nova Iorque - 11:00 EDT

Londres - 16:00 BST

Berlim - 17:00 CEST

Nova Delhi - 20:30 IST

Tóquio - 00:00 JST, 13 de julho

Sydney - 01:00 AEST, 13 de julho

O evento será transmitido ao vivo no YouTube para que você possa assistir e ver o que acontece. O vídeo do YouTube está no topo desta página - então basta clicar em play.

Muito já foi revelado sobre o telefone Nada (1), desde o projeto e a interessante Interface Glyph que ele vai oferecer, até o hardware principal. Como já vimos o telefone através de várias fotos e vídeos do próprio Nada, não há uma quantidade enorme que estamos esperando aprender.

Portanto, estamos esperando que o lançamento seja mais uma declaração de posição. Carl Pei - antigo co-fundador do OnePlus e agora fundador do Nada - tem dito que quer construir um ecossistema que rivalize com a Apple, onde a tecnologia trabalhe em conjunto e não atrapalhe, e quer desafiar o status quo.

Muito do papo até agora pode ter sido sobre a construção de propaganda, mas é realmente o ecossistema que vai ser importante aqui e é por isso que vai valer a pena observar junto.

Escrito por Chris Hall.