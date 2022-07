Impressionante Nada Telefone (1) imagens vazam antes do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nada anunciará seu primeiro smartphone - o Nothing Phone (1) - em um evento no dia 12 de julho. A empresa tem provocado vários elementos do aparelho nas últimas semanas e também houve vários vazamentos, mas as últimas revelações revelam que a imprensa deu o telefone antes do evento de lançamento.

Os renders foram publicados pelo leaker em série Evan Blass (@evleaks) e mostram o Nothing Phone (1) tanto nas opções em preto e branco, como também de múltiplos ângulos.

Pule esta linha se você mora nos EUA. pic.twitter.com/9JkxJKGgr3- Evan Blass (@evleaks) 8 de julho de 2022

Nada havia revelado anteriormente o design traseiro do telefone (1) - que é semi translúcido - para que os renders não mostrem nada de novo deste ângulo, mas eles dão uma visão muito clara do dispositivo.

Nada ainda não foi oficialmente mostrado na frente ou nos lados, mas o telefone apareceu em um vídeo com as mãos em um vídeo com bordas planas como o Apple iPhone 13 e um display plano com uma câmera de f uro no canto superior esquerdo, ambos os quais são mostrados nos renders do Blass também.

Evan Blass

Foi confirmado que haveria LEDs iluminando algumas partes da parte traseira do telefone Nothing Phone (1), conhecido como Interface Glyph e sabemos que o dispositivo funcionará no chipset Qualcomm Snapdragon 778+. Espera-se que ele ofereça um display de 6,55 polegadas e ofereça uma câmera traseira dupla de 50 megapixels.

O evento Nothing Phone (1) acontecerá em 12 de julho, mas por enquanto, você pode ler tudo sobre o dispositivo em nosso recurso tudo o que você precisa saber.

Escrito por Britta O'Boyle.