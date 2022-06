Nada de fuga de preços por telefone (1), pintando um quadro surpreendentemente acessível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nada está se preparando para lançar o telefone Nada (1 ) e graças a vazamentos e suas próprias confirmações, estamos lentamente construindo uma imagem do que esperar no dia do lançamento.

O mais recente detalhe a emergir é o preço de tudo o que é importante. Alegadamente graças a uma listagem inoportuna na Amazon, os preços do dispositivo na Europa foram agora postos a nu.

De acordo com o vazamento compartilhado via Reddit, o telefone Nada (1) irá vender no varejo por 469,99 euros para a versão 8/128GB, enquanto a versão 12/256GB irá custar 549,99 euros.

O outro detalhe revelado aqui, é claro, é a RAM e as opções de armazenamento. Ouvimos dizer que haveria uma versão de 8GB de RAM a partir de uma referência vazada, mas a adição de uma versão de 12GB significa que haverá uma opção para um modelo mais poderoso.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Data confirmada e primeiras ofertas anunciadas Por Maggie Tillman · 30 Junho 2022

Isso está emparelhado com o Snapdragon 778G+ e isso é importante lembrar quando olharmos para esses preços. Isso o coloca no mesmo estádio que o Pixel 6a, em torno da marca de £400 para aquele dispositivo mais barato - o que também o coloca no mesmo território que o Samsung Galaxy A53.

Assim, o telefone Nada (1) vai se lançar em território competitivo, flanqueado por dispositivos igualmente espectaculares, mas com um pouco de reviravolta graças a seu design único. Para muitos, suspeitamos que descobrir que este telefone está na ponta mais acessível da escala os encorajará a considerá-lo seriamente.

Nada parece não ter sido capaz de manter muito segredo sobre este dispositivo. Entre suas próprias provocações e fugas prolíficas, não haverá muitas surpresas no dia do lançamento.

Escrito por Chris Hall.