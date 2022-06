Nada de telefone (1) confirmou ter o chipset Snapdragon 778G+

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O trem do Nada novidades continua rolando à medida que aprendemos mais e mais detalhes antes do evento de lançamento do telefone em 12 de julho.

Hoje, descobrimos mais sobre o chipset que faz o telefone transparente cintilante funcionar, e ele é um mid-ranger.

O telefone Nada (1 ) irá executar uma versão personalizada do chipset Qualcomm Snapdragon 778G, chamado Snapdragon 778G+.

Este chip foi especialmente desenvolvido para o telefone Nothing, e embora as especificações sejam quase idênticas, ele adiciona suporte de carregamento sem fio, bem como carregamento sem fio reverso.

Estas características são normalmente reservadas para dispositivos de bandeirola e, como tal, não foram implementadas anteriormente no chipset de médio alcance.

Qualquer pessoa que siga a história do Nada saberá que Carl Pei estava por trás do OnePlus, e optar por um processador de médio alcance é um movimento direto do playbook original do OnePlus.

É claro que as coisas têm sido bem diferentes com o OnePlus ultimamente, então parece que o Nada está procurando preencher essa lacuna.

Nada disse à revista Input que o Snapdragon 778G+ é mais eficiente do que processadores high-end como o Snapdragon 8 Gen 1, e assim o telefone Nothing terá uma bateria mais longa, melhores térmicas e, presumivelmente, um ponto de preço agressivo.

O que é certo, é que não temos muito tempo a esperar para descobrir. Parece que o Nada está no caminho certo para revelar tudo antes de seu próximo evento de lançamento.

Escrito por Luke Baker.