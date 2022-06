Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nada tem gerado muita propaganda em torno do lançamento iminente do telefone (1), mas uma coisa que não tem sido mencionada é outra coisa em potencial para o telefone.

Com base em sua atividade até agora, você presumiria muito que ela estará disponível exclusivamente no colorido branco que tanto se tem mostrado nas últimas semanas.

Agora essa teoria parece vacilante, pois o leaker experiente Ishan Agarwal apareceu com um acabamento notavelmente claro que ele diz ser oficial, o que mostra o telefone em um acabamento preto.

Nada Telefone (1) em Preto, Render oficial sem marca d'água!



Está de fato vindo em preto e este renderização ainda não foi oficialmente revelado, mas



Você gosta? Qual opção de cor você prefere?

Por favor, dê crédito se você publicar mais.#Nada #NadaPhone1 pic.twitter.com/aSXSthxDF9- Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 28 de junho de 2022

Você ainda pode ver as várias luzes LED que enfeitam as costas do telefone, assim como o indicador de gravação vermelho e as câmeras gêmeas, então se não for real, é uma tentativa muito boa de falsificação.

Isto faz parecer muito provável que Nada está planejando lançar a segunda cor, então, embora seja inteiramente possível que o faça após o lançamento inicial, potencialmente procurando gerar uma segunda onda de interesse.

Teremos que esperar para ver como o Nothing lida com isso, ou se dará às pessoas a opção de pedir o telefone em qualquer cor graças a um anúncio tardio da versão em preto.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Data confirmada e primeiras ofertas anunciadas Por Maggie Tillman · 29 Junho 2022

Escrito por Max Freeman-Mills.