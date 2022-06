Nada abre a lista de espera, detalhes convida e pede um depósito para nada telefone (1)

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nada está fazendo pré-encomendas convencionais no telefone Nada (1) e está essencialmente seguindo a mesma abordagem usada para o OnePlus One, usando um sistema de lista de espera e convite. Isso não é nenhuma surpresa, pois parece estar vindo do livro de brincadeiras de Carl Pei.

A lista de espera pública para o telefone Nada (1) está agora aberta para que você possa se adicionar a essa lista. Há no momento de escrever quase 14.000 pessoas nessa lista. Há também uma lista privada que já estará recebendo convites.

A maneira como isso funciona é a seguinte: você se inscreve na lista de espera e, em algum momento no futuro, receberá um convite. Esse convite lhe concede acesso para que você possa basicamente pré-encomendar um telefone.

Essa parte do processo lhe pedirá um depósito de £20 que não é reembolsável, mas sai do custo final do telefone - que não será anunciado até o dia do lançamento. No dia do lançamento - 12 de julho - você poderá fazer o login e completar seu pedido, pagando o saldo do aparelho.

Há também um bônus de pré-encomenda de £20 de crédito para acessórios ou para a orelha do Nada (1).

É então prometido que você receberá o telefone antes do lançamento geral, embora ainda não saibamos exatamente quando isso poderá ser - e parece que o Nada estará observando de perto o estoque e as demandas, tal como vimos com o OnePlus nos primeiros dias.

Há algumas maneiras de subir na lista de espera - se você recomendar amigos e eles usarem esse link de referência, você subirá na lista. Mais uma vez, é uma medida um pouco exagerada para encorajar as pessoas a espalhar a palavra.

O elefante na sala aqui é que você está essencialmente sendo solicitado a depositar um depósito em um dispositivo quando, em primeiro lugar, você não sabe o preço final e, em segundo lugar, você não tem as especificações completas.

Portanto, há algo de arriscado - você pode acabar colocando suas mãos no telefone mais quente de 2022, o telefone de que todos estão falando, ou pode acabar com um limão e deixar você desejando ter um Samsung como todos os outros.

Escrito por Chris Hall.