Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um resultado de referência vazado sugere que o primeiro smartphone de Nada não será um carro-chefe todo-poderoso. Em vez disso, a empresa parece estar seguindo o caminho de usar um chipset de médio alcance altamente capaz.

O resultado em questão foi encontrado no Geekbench e indica que o telefone Nothing (1 ) será alimentado pelo Snapdragon 778+, e não por um dos chipsets de maior potência da série 8.

Ficou claro desde o início que o foco principal do Nothing foi o design, e fazer um telefone que pareça diferente do resto dos telefones no mercado. Com o design traseiro transparente, ele certamente faz isso.

Do ponto de vista da funcionalidade e das especificações, também parece que há um foco em fazer um telefone que seja um dispositivo sólido, prático e sem esforço no dia-a-dia. Um que funciona bem com outros produtos, como seus próprios fones de ouvido.

Nada é tentar fazer o smartphone mais rápido, mais potente e com os melhores resultados Geekbench. Na verdade, você poderia argumentar que seria tolice até mesmo tentar fazê-lo, dada a relação investimento-retorno.

A construção de um telefone muito sólido, com preços competitivos faz muito mais sentido. E você geralmente não pode fazer isso se você tiver o Snapdragon 8 Gen 1 a bordo, a menos que você esteja disposto a comprometer outras características que são discutivelmente mais importantes para a maioria das pessoas (como câmeras).

O tempo dirá se a abordagem será bem sucedida. Nada de telefone (1) será lançado no próximo mês.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Data confirmada e primeiras ofertas anunciadas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2022

Escrito por Cam Bunton.