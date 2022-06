Nenhum telefone (1) não será lançado nos EUA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nada confirmou que não lançará seu telefone muito tímido (1) nos EUA, depois que os rumores começaram a aumentar sobre a disponibilidade real do telefone.

Será uma grande decepção para os fãs entusiasmados da nova marca tecnológica nos Estados Unidos, mas não é uma grande surpresa dada uma recente lista de operadoras sem fio que Nada havia fornecido que não contivesse nomes americanos ou canadenses.

Nada forneceu uma declaração ao PCMag confirmando a decisão, dizendo:

"Embora gostássemos de levar o telefone (1) a toda a comunidade ao redor do mundo, estamos nos concentrando nos mercados domésticos, incluindo o Reino Unido e a Europa, onde temos fortes parcerias com as principais operadoras locais. É preciso muito para lançar um smartphone como você sabe, desde garantir que o aparelho seja apoiado pelas tecnologias celulares do país até parcerias com operadoras e regulamentações locais, e como ainda somos uma marca jovem precisamos ser estratégicos em relação a isso".

O telefone aparentemente funcionará nos EUA, mas simplesmente não terá cobertura ou conectividade confiável, tornando-o uma compra bastante arriscada para qualquer pessoa que passe a maior parte de seu tempo na América do Norte. Ele não terá chamadas de voz sobre LTE na AT&T, cobertura limitada na T-Mobile e uma total falta de serviço na Verizon.

Nada se seguiu afirmando, sem surpresas, que o objetivo é lançar telefones para os EUA através da linha, mas sem a promessa de que uma versão do telefone (1) jamais estaria nesse número.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Chris Hall.