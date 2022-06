Nada no telefone (1) mostra seu traseiro piscando em novos vídeos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Outro dia, outro vislumbre do telefone Nada (1). As revelações têm vindo grossas e rápidas nos últimos tempos, e a mais recente é uma surpresa particularmente vistosa.

Os novos vídeos vêm de uma pequena festa de lançamento que o Nothing realizou na Basiléia, Suíça, ao lado do evento Art Basel. Temos uma ótima visão da parte de trás do dispositivo, mas a frente está sendo mantida em segredo por enquanto.

Um vídeo postado por Lorenz Keller nos mostrou LEDs piscando adornando o painel traseiro do telefone, muito aguardado.

A maneira exata como Nada planeja usar esses LEDs não é certa, mas definitivamente tem o fator "uau". Ele traz à mente o clássico Nokia 3220, que tinha LEDs intermitentes em ambos os lados do telefone que acenderiam quando você recebesse uma chamada ou uma mensagem de texto.

Parece que nada estará implementando algo semelhante, mas com uma estética muito mais moderna e, tanto quanto podemos dizer, os LEDs só brilham em branco.

Estamos esperando que os LEDs funcionem como um flash para a câmera, como uma espécie de mini-anelque circunda a matriz de câmeras.

Outro caso interessante de uso é que o design aponta para a entrada USB, permitindo que você carregue facilmente no escuro. O mesmo pode ser dito para o conector de carga sem fio, embora não tenhamos certeza da ajuda que seria na prática.

Ben Geskin também compartilhou mais algumas imagens de alta resolução do telefone, e como já dissemos antes, ele se parece muito com um iPhone 12, mas com uma parte traseira transparente cintilante.

O lançamento real está marcado para 12 de julho, mas a este ritmo, não haverá muito mais para revelar.

As melhores ofertas apenas para SIM: dados 5G ilimitados por £ 16 / m no Three Por Rob Kerr · 16 Junho 2022

Escrito por Luke Baker. Edição por Chris Hall.