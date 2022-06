Nada que o telefone (1) tenha um design adequado revela: Isto não é mais uma provocação

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nada tem sido compartilhado de vislumbres do próximo Nothing phone (1), que deverá ser lançado em 12 de julho, durante a semana anterior.

Agora a empresa nos deu uma revelação completa da parte de trás do telefone, permitindo uma visão mais detalhada do projeto que Carl Pei impulsionou.

Ousado. Quente. Cheio de alma.



Um retorno ao instinto.



Este é o telefone (1).



Sintonize em 12 de julho para ouvir tudo sobre isso: https://t.co/FEJL4Jb2Aw pic.twitter.com/5XUbvo8dwZ- Nada (@nada) 15 de junho de 2022

A mensagem do último ano não tem sido de que a tecnologia tenha se tornado obsoleta. Tudo é o mesmo e as experiências são enfadonhas. Enquanto Carl Pei - fundador do Nada - elogia a Apple e a Samsung pelo que fizeram, ele vê o Nada como a construção de um ecossistema rivalizante.

Ouvimos dizer cedo que o telefone do Nada (1) incorporaria alguma translucidez. Isso dá um desenho diferente para a parte traseira do telefone, mas não é o tipo de translucidez que alguns poderiam esperar. Em vez de ser capaz de ver os componentes através da parte de trás do telefone (como vimos do HTC ou Xiaomi no passado), ele traz texturas diferentes para o design.

Ele faz o telefone parecer único, mas como já dissemos antes, aquelas lentes de câmera e a estrutura achatada do telefone nos lembram o iPhone. Talvez isso não seja coincidência: ter o design invocando memórias do dispositivo que você está tentando rivalizar talvez seja uma coisa boa.

Você também pode rastrear as linhas que foram reveladas originalmente no primeiro anúncio do telefone, mas ainda não vimos se há uma função para estes elementos.

O ponto central do design é o laço de carga indutivo na parte traseira (para a carga sem fio) e há algo maravilhosamente nerd no design. Até agora, só o vimos em branco e não sabemos se ele também aparecerá em preto.

Exatamente o que mais será revelado durante o próximo mês ainda não foi visto, mas esperamos que nada deixe algo para o dia do lançamento.

Escrito por Chris Hall.