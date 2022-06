Nada de telefone (1) revelado nos bastidores do vídeo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nada realmente começou o processo de tentativa de divulgar o lançamento de seu novo telefone, o telefone Nada (1), agora revelando um vislumbre do dispositivo em um vídeo promocional.

O telefone é visto através de uma janela na mão de Carl Pei, no segundo segundo de fechamento do vídeo. É uma pequena recompensa por estar sentado durante os 15 minutos de auto-promoção que levam até ele, mas o resultado é o mesmo - um olhar para o telefone.

Como vimos na provocação anterior da empresa, há uma estrutura achatada de alumínio ao redor do telefone e o resultado geral se parece com o iPhone 13 Pro, exceto com menos lentes. Você quase poderia imaginar que Nada está pisando em todos com uma pele na parte de trás de um iPhone se não fosse por aquela lente ausente.

A partir desta moldura do vídeo, podemos vê-lo melhor e o design que está sendo mostrado está alinhado com o logotipo anterior que foi mostrado quando os planos para um telefone foram anunciados pela primeira vez, explicando esses círculos e cortes.

Você pode ver que existem diferenças textuais - se isso é uma diferença táctil ou se é tudo por baixo do vidro traseiro que não podemos dizer.

Isto é, no entanto, uma revelação deliberada. Nada vindo do Nada parece acidental, com a empresa apostando na cobertura destas "fugas" para ajudar a construir o hype para o lançamento do telefone.

No próprio vídeo, menciona-se que ele estará disponível primeiro na StockX - o que pode encantá-lo ou enchê-lo de horror - já que o Nada caminha por um caminho que está se tornando rapidamente tão exagerado que pode acabar se consumindo.

O lançamento do telefone ainda está marcado para 12 de julho de 2022, com um evento ao vivo em Londres, e sabemos que ele será alimentado pelo hardware da Qualcomm. Estamos esperando ser alimentados por gotejamento durante as próximas semanas, a menos que tudo isso seja um grande embuste - porque ainda achamos que se parece demais com um iPhone do que vimos até agora.

Escrito por Chris Hall.