Nada de telefone (1) pode acabar parecendo um iPhone translúcido

(Pocket-lint) - Agora que o Nothing anunciou a data de lançamento do telefone Nothing (1), a empresa parece ter entrado no modo de propaganda propaganda completa.

A última imagem, compartilhada em canais sociais, parece mostrar um par de pássaros. Mas é o que eles estão sentados que é importante e só podemos assumir que é o primeiro olhar real sobre o telefone Nada (1).

O que mais se destaca é a borda plana do dispositivo. O par de prata e branco das costas se parece muito com o iPhone, ou o iPhone 4/5 que todos adoravam, ou o mais recente iPhone 12/13.

Depois há a curva daquela lente de câmera no canto superior esquerdo, mas há claramente alguns outros elementos de design em todo o resto do telefone.

Estamos esperando alguma translucidez para a parte de trás deste telefone quando ele for lançado. Isso foi confirmado, criando um tema de design que se encaixa no ouvido Nada (1) e olhando atentamente para a imagem, parece que há alguma textura na parte traseira do telefone que se encaixa com o acabamento texturizado encontrado no estojo do ouvido (1).

Além disso, é claro, não podemos ver muito mais sobre como este telefone poderia ser, exceto que parece que haverá uma versão branca. Supomos que haverá também uma versão em preto.

Quanto ao tema do pássaro, não sabemos bem o que fazer com isso. Temos estes periquitos azuis (mais comumente chamados de budgie no Reino Unido) aqui, e o anúncio anterior do evento usou imagens da parte de trás de um pássaro, que se parece com um papagaio eclectus.

Dado que acabamos de sugerir que poderia parecer um iPhone translúcido, talvez a outra característica dos papagaios - a mímica - seja o que está em jogo, ou talvez se trate de contrabando de periquitos?

Tudo será revelado em 12 de julho e temos certeza de que haverá muito mais provocação, e provavelmente mais pássaros também.

