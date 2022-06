Nada de telefone (1) para vir com um carregador de 45W?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O problema de tentar lançar um novo dispositivo é que o processo de certificação desse dispositivo revelará toda uma gama de detalhes.

É o caso deste último vazamento, o que sugere que o telefone Nada (1 ) virá com um carregador de 45W. A informação vem por cortesia da agência de normas TUV que certifica um carregador da marca Nada.

Já sabemos que o telefone Nada (1) será anunciado no dia 12 de julho em um evento em Londres e, no mês até essa data, esperamos aprender muito mais sobre o dispositivo.

O objetivo do Nada é criar uma marca de tecnologia livre das restrições que você encontra em outros lugares. Ele quer criar um super ecossistema que seja intransigente, capaz de rivalizar com a Apple, mas trabalhando não apenas com seus próprios dispositivos, mas com parceiros-chave também.

O telefone Nada (1) será, sem dúvida, a parte mais importante do quebra-cabeças, pois estará no coração do sistema.

Sabemos que de um ponto de vista de projeto haverá alguma translucidez no projeto e que a bobina de carga sem fio é uma parte central desse projeto - mas a maior coisa sobre este telefone provavelmente será a otimização de software: é isso que vai impulsionar qualquer tipo de ambição de ecossistema.

Quanto à bateria, ainda não sabemos a capacidade, mas graças a este vazamento, sabemos que é provável que ela ofereça uma carga de 45W. Se isso é apenas carga com fio de 45W ou se se estende para carga sem fio de 45W também, ainda não se sabe.

Certamente, para os fãs do OnePlus e seguidores da história de Carl Pei, é um momento emocionante à medida que construímos até o lançamento do primeiro smartphone do Nothing.

Escrito por Chris Hall.